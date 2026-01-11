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Reconocido actor reveló que le detectaron un tumor: tuvieron que realizarle una cirugía

Esta estrella de la actuación tendrá que someterse a un nuevo procedimiento quirúrgico. ¿Cuándo será?

Foto: diseñado por ChatGPT.

Nicolás Forero

noviembre 01 de 2026
12:27 p. m.
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En los últimos días, un importante actor de México informó que le encontraron un tumor en su párpado izquierdo.

Se trata de César Bono, que nació el 19 de octubre de 1950 en Ciudad de México, tiene 76 años y ha participado en producciones como 'La toalla del mojado', 'Mi secretaria' y 'Mecánica nacional'.

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Tras el hallazgo médico, esta estrella de la actuación tuvo que someterse a una cirugía y, en un diálogo con el programa 'Hoy', emitido en Televisa, explicó cómo continuará el tratamiento.

Esto informó César Bono, el importante actor de México, tras el tumor que le detectaron en uno de sus párpados

En el diálogo con 'Hoy', César Bono explicó que tuvieron que unir la parte superior e inferior de su párpado izquierdo, pero desmintió que haya perdido el ojo.

"Gracias a Dios ahí está el ojo, parece que lo perdí, pero no fue así. Está cocida la parte de abajo con la de arriba, pero yo espero que una vez lo pueda abrir, no haya perdido la visión", dijo el actor mexicano.

"Fui a ver a un dermatólogo porque tenía una especie de 'perrilla' en el ojo izquierdo. Él me miró con aparatos especiales y me dijo: 'las cosas por su nombre, eso que tienes ahí es un tumor y lo tenemos que quitar'. Además, me tienen que volver a operar el 25 de noviembre, a las 4:00 de la tarde, pero más adelante es que me van a decir si es benigno o maligno", añadió.

¿Cuáles han sido las reacciones de los internautas tras lo sucedido con César Bono, el importante actor de México?

Luego de la entrevista concedida por César Bono, sus seguidores le expresaron apoyo y le desearon que los resultados sean positivos.

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"Muchos ánimos", "siempre gracias por acompañarnos a muchas generaciones", "te queremos mucho", "deseo de corazón que todo salga bien", "Dios tiene el control", "Cristo te sane", "lo admiramos", "el Señor le conceda mucha salud" y "pronta recuperación", han sido algunas de las reacciones en las redes sociales.

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