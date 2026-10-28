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Reconocido actor se encuentra grave: había sido desahuciado tras un diagnóstico de cáncer

Su mamá escribió un conmovedor mensaje en las redes sociales.

Foto: diseñado por ChatGPT.

Noticias RCN

octubre 28 de 2026
05:55 p. m.
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Un importante actor de México, que participó en producciones como 'La rosa de Guadalupe' y 'Como dice el dicho', se encuentra hospitalizado desde hace más de 15 días.

Se trata de Horacio Beamonte, que fue diagnosticado en abril de 2025 con leucemia linfoblástica aguda e inició pronto a asistir a sesiones de quimioterapia.

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Sin embargo, debido a los efectos secundarios, tomó la decisión de no realizarse ningún tipo de tratamiento, sino que únicamente recibir cuidados paliativos.

De hecho, este actor, que en diciembre de 2025 informó que los médicos lo habían desahuciado, pero que su vida estaba en manos de Dios, firmó una Carta de Voluntad Anticipada y una Orden de No Reanimación.

En medio de esa coyuntura, Lucero Campos, la mamá de Horacio Beamonte, ingresó a sus redes sociales e informó cuál es su realidad médica en estos momentos.

Este es el estado de salud actual de Horacio Beamonte, el reconocido actor de México que está batallando contra la leucemia

En un post de Facebook, la madre de Horacio Beamonte reveló que el actor está atravesando una situación compleja de salud y pidió oraciones.

"Soy Lucero Campos, mamá de Horacio Beamonte. Amigos, seguidores, familia, hermanos en la fe de Cristo y compañeros de trabajo de la carrera actoral y musical, mi amado hijo ha estado hospitalizado en condición muy grave desde hace 15 días, razón por la que no lo han visto en sus redes sociales como lo acostumbra a hacer", escribió.

"Vivimos momentos sumamente críticos, pero confiamos plena y totalmente en nuestro amado Señor Jesucristo, que todo se hará conforme a su santa voluntad. El cariño y las bendiciones para ustedes de parte de mi hijo. Dios los bendiga", agregó.

Estas han sido las reacciones de los seguidores de Horacio Beamonte tras su estado de salud

Luego del mensaje de la mamá de Horacio Beamonte, los internautas han enviado múltiples mensajes de aliento y fortaleza.

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"Dios lo bendiga y lo sane", "siento muchísimo esta situación", "confiemos en que todo estará bien", "seguimos pendientes" y "Dios lo está acompañando en cada momento", han sido algunas de las reacciones.

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