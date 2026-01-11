El Giro de Rigo resultó afectado por un derrumbe: atento a la decisión que se tomó

Este domingo 1 de noviembre de 2026, se está realizando el Giro de Rigo en Valle del Cauca y más de 10.000 ciclistas están participando.

Los deportistas iniciaron el recorrido en la Plazoleta Jairo Varela, en Cali, y la meta está ubicada en el Centro de Eventos Valle del Pacífico, en Yumbo.

Sin embargo, durante el recorrido se presentó un derrumbe en el sector de La Yolomba y los organizadores tuvieron que anunciar una decisión de último momento.

El recorrido del Giro de Rigo se modificó por un derrumbe

Mediante un comunicado oficial, los organizadores del Giro de Rigo aclararon que todos los ciclistas tendrán que transitar por la ruta Reto Caña a raíz del derrumbe que se presentó en la mañana de este 1 de noviembre.

"Debido al derrumbe registrado en el sector de La Yolomba, en el municipio de Dagua, fue necesario modificar el recorrido de la competencia para garantizar la seguridad de todos los participantes", se explicó.

"Ante esta situación, la organización tomó la decisión de retornar a los ciclistas y redireccionarlos por la ruta Reto Caña (recorrido corto), permitiendo así dar continuidad a la jornada deportiva baja condiciones de mayor seguridad. Como consecuencia de esta modificación, los ciclistas no transitarán por los municipios de Calima-El Darién, Restrepo, Yotoco y Vijes, que inicialmente hacían parte del recorrido programado", se agregó.

¿Qué figuras están presentes en el Giro de Rigo?

En esta nueva edición del Giro de Rigo están participando los colombianos Egan Bernal, Jarlinson Pantano e Iván Ramiro Sosa.

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Asimismo, también se cuenta con la presencia de Peter Sagan, Rui Costa y Daniel Oss.