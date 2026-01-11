Video | Impresionante derrumbe estuvo a punto de provocar una tragedia en el desierto de la Tatacoa

En tragedia estuvo a punto de terminar la visita de 30 personas a una piscina en el sector de Los Hoyos, en la denominada zona gris del desierto de la Tatacoa (Huila), el sábado, 31 de octubre.

En un video grabado por uno de los visitantes quedó registrado el momento exacto en el que piedras de gran tamaño se desprenden de una estructura natural y caen sobre el área de descanso, frente a la piscina.

La grabación se detuvo durante algunos segundos, mientras el visitante se alejaba de la zona afectada y, al retomarla, se ven las rocas sobre las sillas en las que se encontraban descansando locales y turistas.

No se registraron personas heridas:

Según el visitante que grabó lo ocurrido, en un primer momento llegó a pensarse que un menor de edad había quedado atrapado bajo las rocas.

Sin embargo, su familia logró encontrarlo una vez se recuperó el orden en el balneario y la alerta se detuvo.

Por suerte, no se registraron víctimas fatales ni heridos de gravedad tras el siniestro, que se habría registrado por cuenta de las lluvias de los últimos días.

RELACIONADO Sobrevivientes del choque entre dos trenes de alta velocidad en España reviven lo ocurrido en las vías

Visitante se salvó de quedar sepultado bajo las piedras:

El incidente fue narrado minuto a minuto por el visitante que grababa justo antes a escucharse el estruendo. Según comentó, estuvo a punto de quedar sepultado bajo las piedras:

“Lamentablemente hubo un percance. Se acaba de registrar un derrumbe. Todos los turistas estábamos en el área cuando se desprendieron las rocas. Estuvo a punto de ocurrir una terrible tragedia. Yo acababa de salir hace dos minutos. Pude haber quedado sepultado bajo las piedras”.