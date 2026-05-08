¿Quién era César Gastélum? El influencer que fue asesinado durante una transmisión en vivo en México

La muerte del influencer mexicano César Daniel Nolasco Gastélum, conocido en redes sociales como 'Cesarín', ha causado conmoción en México y en la comunidad digital. El creador de contenido, de 25 años, fue asesinado con un disparo letal en la noche del martes 4 de agosto en Culiacán, Sinaloa, mientras realizaba una transmisión en vivo junto a otras dos creadores de contenido.

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La Fiscalía General del Estado de Sinaloa informó que el ataque ocurrió alrededor de las 8:00 p. m. (hora local) cuando Gastélum esperaba un pedido de comida frente a un restaurante de una cadena de comida rápida. Dos hombres que se movilizaban en motocicleta se acercaron al lugar y uno de ellos le disparó en la cabeza. Los dos acompañantes resultaron ilesos.

Las autoridades acordonaron la escena del crimen e iniciaron las investigaciones para esclarecer el homicidio. Hasta el momento no se han reportado capturas ni se ha confirmado el móvil del asesinato. Entre las evidencias que analizan los investigadores se encuentra la transmisión en vivo, que registró parcialmente el ataque y podría aportar elementos clave para identificar a los responsables.

¿Quién era César Gastélum, conocido como 'Cesarín'?

César Gastélum era un creador de contenido originario de Sinaloa que alcanzó gran popularidad por sus videos de humor, parodias y publicaciones sobre la vida cotidiana en el norte de México, contenido que él mismo describía como parte de la "cultura norteña".

Su crecimiento en plataformas digitales fue notable. En Instagram acumulaba más de 600.000 seguidores y una cifra similar en TikTok, mientras que también realizaba transmisiones en la plataforma Kick.

Una de sus características más reconocibles era su imagen: solía aparecer con gafas oscuras, gorras, cadenas y un crucifijo de gran tamaño.

El asesinato de César Gastélum se suma a otros casos de influencers en México

El homicidio de César Gastélum vuelve a poner sobre la mesa los riesgos que enfrentan algunos creadores de contenido en México, especialmente quienes realizan transmisiones en tiempo real que pueden revelar su ubicación.

En los últimos años se han registrado otros casos que generaron gran impacto. En mayo de 2025 fue asesinada la influencer Valeria Márquez mientras transmitía en vivo desde un salón de belleza en Zapopan, Jalisco, en un proceso que las autoridades investigan como feminicidio.

A estos hechos se suman los homicidios de Alfredo Villar ('El Villano'), administrador de la página Lo Real de Guerrero, asesinado en 2022, y de Camilo Ochoa ('El Alucín'), creador de contenido que murió en 2025 tras haber denunciado amenazas.

Aunque la Fiscalía de Sinaloa aún no ha establecido si el asesinato de César Gastélum guarda relación con su actividad en redes sociales, el crimen ocurrió en un contexto de violencia persistente en ese estado mexicano, donde desde 2024 se ha intensificado la confrontación entre facciones del Cártel de Sinaloa.