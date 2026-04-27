El dolor de las familias tras atentado en la vía Panamericana que dejó 20 muertos

La violencia en el departamento del Cauca vuelve a golpear con fuerza tras un atentado que deja un saldo devastador de 20 personas muertas y decenas de heridos. Desde el Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses en Popayán, autoridades confirmaron la entrega de 15 cuerpos hasta la medianoche, mientras otros cinco permanecen en proceso de identificación o entrega a sus familias.

El proceso forense continúa con cuatro cuerpos ya identificados cuyos familiares aguardan la entrega y un quinto que permanece como NN. Para facilitar su reconocimiento, las autoridades revelarán la imagen de un tatuaje, con el objetivo de que posibles allegados puedan identificarlo.

¿Cuántas víctimas dejó el atentado en Cauca y quiénes eran?

El ataque terrorista dejó un saldo de 20 personas fallecidas. Entre las víctimas se encuentran 11 campesinos que se desplazaban en un bus escalera hacia la vereda El Carpintero, en el corregimiento La Pedregosa del municipio de Cajibío. Estas personas regresaban de realizar compras en la cabecera municipal de Piendamó cuando ocurrió la explosión.

A ellos se suman cuatro habitantes del municipio de Patía y dos funcionarios de la Corporación Autónoma Regional del Cauca. También se reporta la muerte de una líder social, Patricia Mosquera, cuya pérdida genera consternación en la región.

¿Qué se sabe sobre los heridos del atentado en el Cauca?

En cuanto a los heridos, se reportan 38 personas afectadas directamente por la explosión. De ellas, 13 se encuentran en proceso de recuperación satisfactoria, según el reporte médico. Actualmente, cuatro niños permanecen en el área de pediatría del Hospital Universitario San José, mientras que dos adultos continúan en unidades de cuidado intensivo.

El balance médico refleja la gravedad del atentado, aunque también muestra señales de recuperación en varios pacientes. Sin embargo, una de las personas que había ingresado a cuidados intensivos falleció en la madrugada, lo que incrementó el número de víctimas fatales.

Relatos de quienes perdieron a sus seres queridos

Las historias detrás de las cifras reflejan el profundo dolor que deja este ataque. Familias enteras han sido afectadas, como el caso de Luz Dani Valencia, quien perdió a cuatro integrantes de su núcleo familiar. "Ya no más con una violencia que está cobrando tantas víctimas inocentes".

Asimismo, Viviana Tejada relató su dolor tras perder a tres familiares en este ataque. "Las tres venían de un entierro de un familiar que había muerto en la ciudad de Palmira", comentó en medio de la tragedia.

Finalmente, desde el la Corporación Autónoma Regional del Cauca, su director, Amarildo Correa, entregó sus palabras de condolencias a los integrantes que fallecieron. "Perdemos a dos de nuestros colaboradores, dos personas altruistas que le sirvieron al Cauca, le sirvieron a la Corporación".