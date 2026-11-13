Nanpa Básico debutará en el Coliseo MedPlus: ¿cuándo es el concierto y cómo comprar boletas?

Nanpa Básico volverá a Bogotá el sábado 17 de abril de 2027 para presentarse por primera vez en el Coliseo MedPlus.

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El concierto, presentado por Páramo Presenta, será parte del Bailar Llorando Tour 2027 y el más grande que el rapero colombiano ha encabezado en la capital. El recinto tiene capacidad para más de 20.000 asistentes.

¿Cuándo salen a la venta las boletas para Nanpa Básico en Bogotá?

La venta general está programada para el martes 17 de noviembre de 2026 a las 10:00 a. m. por Ticketmaster Colombia.

Podrá abrir antes si se agotan las entradas de la preventa para fans, que comenzó el viernes 13 de noviembre y requiere un código enviado por el artista. El límite es de cuatro boletas por comprador.

Los precios publicados van de $136.000 a $437.000, según la localidad y la etapa de venta. Esos valores incluyen el cargo por servicio.

La plataforma puede sumar costos de procesamiento o envío al finalizar la compra. Las plateas son de pie y las localidades de gradería tienen sillas numeradas.

Del Movistar Arena al Coliseo MedPlus

En 2022, Nanpa se presentó en el Chamorro City Hall durante la etapa de HECHO M13RD4. En 2025 agotó dos fechas consecutivas en el Movistar Arena, donde celebró dos décadas de trayectoria con más de 60 canciones en vivo. Su llegada al MedPlus será el siguiente paso en ese recorrido por los escenarios de Bogotá.

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Durante el último año, el rapero llevó ese repertorio a ciudades mexicanas como Guadalajara, Monterrey, Ciudad de México y Puebla. En España agotó sus presentaciones en Barcelona, Valencia, Madrid y Bilbao.