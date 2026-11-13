Reconocida modelo que participará en ‘Stream Fighters 5’ sufrió incidente

Bogotá vivirá la nueva edición de ‘Stream Fighters’, el famoso ring de boxeo organizado por el empresario Westcol, en el que participarán 22 famosos y artistas en donde están incluidos el antioqueño y el cantante Blessd.

Por supuesto, hay gran expectativa por el encuentro ya que miles de asistentes llegarán al Coliseo MedPlus de Bogotá para ser testigos de uno de los enfrentamientos más polémicos y controversiales de los últimos tiempos.

Participante de ‘Stream Fighters 5’ sufrió incidente

Varios de los famosos que van a participar en el evento ya han compartido detalles de sus extensos entrenamientos a los que se han sometido para poder lograr el rendimiento esperado en el ring.

Este ha sido el caso de Yaya Muñoz, quien, por medio de su cuenta de Instagram, ha compartido algunos de los momentos más significativos de su preparación física y mental que ha tenido para pelear contra Beba de la Cruz.

Sin embargo, en las horas más recientes, la mujer compartió que sufrió un incidente, al encontrarse subiendo a la iglesia de Monserrate, ya que terminó perdiendo una de las carillas de sus dientes delanteros.

Pese a que la mujer no reveló exactamente las causas detrás de la pérdida de la pieza dental, la creadora de contenido se mostró preocupada por no tener noción del paso a seguir para arreglar su dentadura.

¿Emiro Navarro participará en ‘Stream Fighters 5’?

Por otro lado, Emiro Navarro ha despertado la preocupación entre sus seguidores al informar sobre un problema de salud que posiblemente impediría su participación en la pelea contra Valentino Lázaro.

Aunque el hombre se mostró dentro de un resonador magnético y solicitó oraciones por parte de sus fanáticos, finalmente dio a conocer que sí participará oficialmente en el esperado evento.

¿Westcol peleará contra Blessd?

Aunque el creador de contenido y el cantante se encuentran en el flayer oficial del evento, su participación no será como las demás. Westcol y Blessd se enfrentarán en el ring por medio de dos robots, de tamaño real, que han estado entrenando para pelear durante los últimos meses.