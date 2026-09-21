Chocolate con crema irlandesa: la nueva bebida sin licor que es tendencia en Colombia

Grupo Nutresa y Diageo sorprendieron al mercado con el nuevo Chocolate Corona instantáneo sabor a Baileys. Esta innovadora bebida, completamente libre de alcohol, promete revolucionar las tardes y noches de los colombianos, rompiendo la tradición del chocolate exclusivo para el desayuno.

La alianza entre Nutresa y Diageo que transforma el chocolate de mesa

El mercado de las bebidas achocolatadas en Colombia está presenciando una transformación sin precedentes gracias a la unión de dos gigantes de la industria. Las empresas Nutresa y Diageo han decidido fusionar el prestigio de sus marcas estrella para lanzar al mercado un innovador producto. Bajo el concepto publicitario ‘Juntos creamos nuevos momentos’, ambas compañías presentan una bebida granulada que combina el sabor del tradicional chocolate con notas de crema irlandesa, la cual es completamente libre de licor.

Esta alianza estratégica busca romper con la percepción clásica del chocolate de mesa, el cual suele asociarse únicamente como una bebida para el desayuno. El objetivo de este lanzamiento es dinamizar el segmento ofreciendo una alternativa que se adapte a las tardes y las noches de los consumidores colombianos.

¿Cómo preparar el nuevo Chocolate Corona sabor a Baileys?

Una de las grandes ventajas de esta nueva propuesta es su extrema versatilidad y rapidez para los ritmos de vida modernos. El producto fue diseñado para prepararse en cuestión de segundos. Los usuarios tienen total libertad para disfrutar la bebida según sus gustos personales, ya que se puede mezclar tanto con agua como con leche u otra base de su preferencia. Además, permite consumirse en preparaciones calientes para los días fríos, o como una bebida fría y refrescante.

Una apuesta comercial con proyección de liderazgo

El lanzamiento no es casualidad, sino que está fundamentado en el absoluto liderazgo que tienen ambas marcas en sus respectivos sectores. Por un lado, Chocolate Corona domina el segmento de instantáneos con un contundente 85,3% de participación en el mercado. Por otro lado, Baileys es reconocida como la marca más importante dentro del mercado de licores en el país.

Regina Malo, gerente de mercadeo de La Compañía Nacional de Chocolates, destacó que esta innovación combina la tradición con un estándar de sabor premium sin alcohol. Gracias a esta sólida sinergia, las marcas tienen proyecciones muy optimistas y esperan alcanzar ventas cercanas a las 426.000 unidades con esta nueva referencia.

Cuatro recetas para disfrutar esta bebida instantánea en casa

Para sacarle el máximo provecho a este lanzamiento, las marcas proponen diversas "recetas baileyciosas" que demuestran la versatilidad del producto:

Baileys chocolate clásico : Es la preparación tradicional en taza caliente, ideal para resaltar las notas cálidas de la crema irlandesa con el cacao durante las noches frías.

: Es la preparación tradicional en taza caliente, ideal para resaltar las notas cálidas de la crema irlandesa con el cacao durante las noches frías. Frappé crema irlandesa: Se trata de una alternativa refrescante tipo licuado con hielo (textura frozen), perfecta para las pausas de la tarde.

Se trata de una alternativa refrescante tipo licuado con hielo (textura frozen), perfecta para las pausas de la tarde. Malteada dulce tentación: Esta opción integra la bebida con helado, convirtiéndose en un delicioso postre bebible ideal para compartir.

Esta opción integra la bebida con helado, convirtiéndose en un delicioso postre bebible ideal para compartir. Moka Baileys sin Licor: Es el equilibrio ideal para quienes aman el café, ya que combina la fuerza de un espresso con el sabor del nuevo chocolate.

Con esta innovación, ambas compañías demuestran que es posible reinventar lo cotidiano y ofrecer experiencias extraordinarias a los consumidores.