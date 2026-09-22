Jorge Rausch reveló cuál es el plato más costoso que ha vendido durante su carrera

Miles de colombianos se encuentran conectados con la actual temporada de MasterChef Celebrity en donde las mejores celebridades han logrado sobrevivir a la competencia y a las exigencias por parte de los chefs.

Sin embargo, los magistrales cocineros también han tenido un espacio para sincerarse y revelar detalles de sus vidas personales y el manejo de sus finanzas. Este fue el caso de Jorge Rausch, quien habló con Noticias RCN sobre los platos que más ganancias le han generado y aquellas pérdidas económicas que ha tenido que enfrentar en su carrera.

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¿Cuál es el plato más costoso de Jorge Rausch?

No cabe duda de que Rausch se ha convertido en uno de los chefs más prestigiosos del país y no es para menos, pues sus restaurantes son todo un éxito dentro y fuera del territorio nacional. Pero ante una amplia variedad de platillos exquisitos, propios de la alta cocina, el jurado de MasterChef Celebrity reveló el nombre del platillo que más dinero le ha generado.

Se trata del fricasé de hongos ya que es una preparación que lleva 25 años dentro del menú de todos sus restaurantes al ser un plato “rentable”, según explicó el chef. Esta preparación se sirve con hongos trumpet y chanterelle, veloute de hongos y auyama al horno.

Sin embargo, el chef se refirió al platillo que nunca deja ganancias en sus restaurantes y que incluso llegó a retirar de los menús de estos: se trata del pulpo ya que, según el chef, este subió excesivamente de precio.

Consejos financieros con Jorge Rausch

Por otra parte, el hombre reveló detalles del presupuesto que se maneja dentro de su hogar ya que reveló que, aunque no hace mercados grandes para obtener la frescura de los ingredientes que va a consumir, lo más caro dentro de su nevera corresponde a los quesos y jamones. Dentro de estos se encuentran los quesos parmesano e italiano, mientras que dentro de su selección de jamones prefiere el ibérico.

Aunque reveló que sí llegó a quebrarse financieramente al no tener éxito con un negocio que abrió junto a su padre, afirmó que de dicha experiencia lo llevó a ser más cuidadoso con el endeudamiento.

Pese a que tuvo grandes retos económicos, hoy en día se ha consolidado como uno de los chefs más importantes y relevantes dentro de la industria gastronómica en el país.