Gregorio Pernia sufrió fuerte jalón en su cuello ante intento de robo en la calle

Un nuevo hecho se ha tomado las redes sociales en donde el protagonista fue el reconocido actor Gregorio Pernia, quien sufrió un intento de robo al quedar atrapado entre sus fanáticos.

Pese a que el hurto se logró evitar, cientos de usuarios expresaron su preocupación por el estado de salud del hombre al resultar expuesto a su fanaticada.

¿Qué le pasó a Gregorio Pernia?

El actor colombiano ha logrado crear una amplia fanaticada alrededor del mundo por su participación en distintas producciones internacionales y su inmersión en el mundo de la música.

Actualmente el también empresario se encuentra realizando una gira mundial en donde ha visitado 16 ciudades de distintos países con su espectáculo que incluye actuación y canto.

Sin embargo, durante su visita a una de estas ciudades, el hombre vivió un aterrador instante ya que al quedar atrapado en medio de una aglomeración de fanáticos, en la calle, sufrió un fuerte jalón en el cuello por la cadena que llevaba puesta.

Ante el contundente movimiento, el hombre logró percatarse rápidamente de lo sucedido por lo que decidió quitarse la cadena de la cual lo habían jalado inicialmente. No obstante, la aglomeración de personas siguió por lo que las cámaras no pudieron identificar a la persona responsable del intento de hurto.

El momento ya ha generado distintas reacciones en redes sociales ya que decenas de usuarios cuestionaron el esquema de seguridad que el actor estaría manejando para salir de gira por el mundo.

También se señaló la forma con la que varias de sus fanáticas continuaron solicitando fotos, de manera desesperada, pese a que el hombre estuvo a punto de sufrir el hurto de sus pertenencias en el hecho.

¿Cómo reaccionó Gregorio Pernia al intento de robo?

En las imágenes se logra observar el instante en el que el hombre decidió alejar a varios de los fanáticos más cercanos para terminar de despojarse de la cadena que había llamado la atención de los delincuentes presentes.

Pese a que Pernia logró mantenerse sereno, tuvo que pedir, en reiteradas ocasiones, un momento para lograr ponerse a salvo y dar las fotografías que le estaban solicitando los fans.

Hasta el momento, el actor no ha tomado sus redes sociales oficiales para pronunciarse sobre lo ocurrido. Tampoco se conocen mayores detalles sobre la ciudad exacta en la que ocurrió el hecho ya que se presume que habría sido en Buenos Aires, Argentina.