Chocolate Corona 100 % real: beneficios del cacao en Colombia

El mercado del chocolate tradicional tiene un valor estimado de 1.1 billones de pesos en Colombia, lo que demuestra la relevancia de este producto en la cotidianidad nacional. Dentro de este sector tan competitivo y arraigado en la cultura, Chocolate Corona se consolida como la marca líder comercial.

Las cifras demuestran su fuerte presencia histórica y su importancia indiscutible dentro de la canasta familiar:

La marca cuenta con una participación del 26,4 % en volumen dentro de su respectivo mercado.

en volumen dentro de su respectivo mercado. Este producto se destaca como la bebida preferida por el 99 % de los colombianos.

El consumo de la categoría es constante, siendo disfrutada por el 81 % de los compradores entre 4 y 6 veces por semana.

¿Qué significa consumir un chocolate 100 % real?

La nueva campaña estratégica de esta emblemática marca, perteneciente al Grupo Nutresa, lleva por nombre 'Chocolate 100% Real''. El propósito principal de esta iniciativa es educar al consumidor sobre la importancia de elegir productos donde no se sustituye la manteca de cacao por otras grasas adicionales.

En este sentido, Amalia Uribe, Jefe de Marca de Chocolate Corona, enfatiza que la responsabilidad de la empresa como líder del sector es garantizar que los hogares reciban un producto de calidad superior. También señala que la marca busca brindar la total certeza a las familias de que están consumiendo un producto verdaderamente puro, exaltando de esta forma el auténtico sabor del campo colombiano.

Amalia Uribe, Jefe de Marca de Chocolate Corona - Cortesía: Chocolate Corona

Apoyo a las familias cacaoteras y sostenibilidad agrícola

Más allá de la experiencia de consumo y el sabor, la producción de Chocolate Corona tiene un impacto directo en el desarrollo rural de Colombia. Con más de 100 años de historia en el país, la compañía dinamiza la categoría apostando fuertemente por la pureza del origen de sus ingredientes.

El compromiso de la marca trasciende la mesa y se refleja en el campo a través de las siguientes acciones agrícolas y sociales:

Apoyo activo y constante a más de 12.757 familias cacaoteras distribuidas en 21 departamentos del país.

Fomento de la siembra responsable en más de 31.175 hectáreas de cultivos, garantizando altos estándares desde el grano hasta la taza.

Impulso al desarrollo integral de más de 16.700 familias dedicadas a la labor cacaotera a nivel nacional.

Una tradición centenaria impulsada por el Grupo Nutresa

El ritual de compartir una taza de chocolate caliente es una costumbre invaluable que envuelve calidez, cuidado y unión en los hogares del territorio nacional. Por esta razón, toda la celebración de la cultura cacaotera se presenta bajo el lema ‘Juntos hacemos buenos momentos, momentos reales’.

Con esta estrategia, la marca del Grupo Nutresa no solo reafirma su posición como el aliado número uno de las familias del país, sino que también garantiza la excelencia que únicamente el verdadero chocolate elaborado con cacao nacional puede ofrecer. La invitación final a los consumidores es a redescubrir el valor de lo auténtico y a seguir fortaleciendo la cadena de valor agrícola.