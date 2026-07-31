Los delitos que les imputarán a los cinco capturados por el asesinato de Camila Potosí y su bebé

En pocas horas de este viernes 31 de julio, los cinco capturados por el asesinato de María Camila Potosí y su bebé Alahia se enfrentarán a la justicia. La Fiscalía les imputará delitos que van desde homicidio hasta desaparición forzada y tortura.

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De acuerdo con la investigación, la principal sospechosa, Yulieth Angulo, habría fingido su embarazo y ganado la confianza de Potosí para robarle a su bebé. Para ello, habría contratado a los cuatro hombres, quienes pertenecían a una banda criminal.

¿Qué delitos les imputarán?

Si bien los capturados no tienen antecedentes, la información de la Policía daría cuenta de su participación en la estructura La Santa, la cual está detrás del tráfico de estupefacientes y asesinatos en la comuna donde se dio el hecho.

El asesinato de la joven de 21 años mantiene en consternación al país. El 16 de julio tenía que ir a una cita médica y Angulo se ofreció a llevarla en una motocicleta. Este fue el último momento en el que se supo algo de ella.

Los restos de Potosí fueron hallados en el corregimiento de La Buitrera el 20 de julio. Luego de corroborar que fue víctima de tortura, las autoridades identificaron que le habían extraído a la bebé.

¿Se deben endurecer las penas a quienes atentan contra los menores?

Fue el jueves 30 de julio cuando los cinco sospechosos quedaron bajo el poder de las autoridades tras ubicarlos en Cali y Tuluá. Los hombres fueron identificados con los alias Nilson, JJ, Edwin y Kevin; siendo quienes hacían parte de La Santa.

Ahora bien, con el arresto de los implicados, se tuvo la ruta para encontrar el cuerpo de la pequeña. Medicina Legal se encargará de los respectivos procedimientos.

El caso de Potosí puso sobre la mesa nuevamente el debate en torno a endurecer las penas a las personas que atenten contra la integridad y vida de los menores de edad.

“La posibilidad de restablecer la cadena perpetua en Colombia es inviable”, declaró el abogado penalista Francisco Bernate. Por su parte, Juan Manuel Charry, constitucionalista, agregó que las penas deben contar con el factor de la resocialización.