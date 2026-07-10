17 personas resultaron heridas tras caída de un árbol: estaban en clase de zumba

En video quedó registrado el momento exacto en el que un eucalipto blanco, de 22 metros de altura, cae sobre varias personas que participaban de una clase de zumba al aire libre.

En la grabación, realizada por uno de los asistentes, se ve al instructor bailando al ritmo de la música, mientras guía a quienes disfrutaban de este espacio deportivo.

De un momento a otro, se ve al eucalipto, de una edad estimada en 60 años, caer sobre la calle e interrumpe la grabación, mientras los asistentes gritan.

La emergencia fue atendida por las autoridades:

La emergencia registrada en Guatemala fue atendida por los organismos de emergencia locales, entre ellos bomberos, que utilizaron sierras y otras herramientas para fragmentar el árbol y facilitar el rescate de las personas heridas.

De acuerdo con el último reporte de las autoridades, 17 personas habrían sufrido lesiones al quedar atrapadas bajo el tronco y las ramas del eucalipto.

Se desconoce, de momento, qué pudo haber provocado la caída del árbol y desde cuándo representaba un riesgo para los visitantes de la Plaza El Güipil, en Ciudad de Guatemala.

El accidente paralizó el tráfico y generó secuelas entre los asistentes:

Algunos de los asistentes, aunque resultaron ilesos, habrían sufrido una crisis de pánico luego de ver a sus compañeros siendo golpeados por el árbol.

Tan pronto como ocurrió el accidente, fue reportado a las autoridades, que llegaron al lugar para retirar el eucalipto y recobrar el flujo vehicular en las calles aledañas.