Radical decisión de 'La Mijita', influencer relacionada con Camilo Cifuentes en medio de la polémica

Desde el martes 6 de octubre de 2026, se desató una polémica con Camilo Cifuentes, el reconocido creador de contenido que se caracteriza por ayudar a las personas, pero oculta su identidad.

María Camila Sepúlveda, su expareja, reveló que la relación se terminó debido a que, presuntamente, el influencer habría comenzado a salir con otra mujer, a pesar de que seguía hablando con ella de un futuro juntos.

Además, a raíz de un evento en el que fueron captados, se ha conocido que esa nueva persona sería la española Anthia López, que en el entorno de las redes sociales es más conocida como 'La Mijita'.

Sin embargo, la creadora de contenido nacida en Europa aseguró que no se entrometió en ninguna relación y tomó una radical decisión en las últimas horas. ¿Cuál fue?

Esta fue la radical decisión de 'La Mijita', influencer relacionada con Camilo Cifuentes

A pesar de su pronunciamiento en la tarde del 6 de octubre de 2026, 'La Mijita' decidió blindarse en la mañana de este miércoles.

Por eso, tomó la decisión de que su Instagram sea privado para evitar comentarios hostiles.

Además, Camilo Cifuentes también puso su Instagram privado y, por ahora, eliminó su cuenta de Facebook.

Esto dijo 'La Mijita' tras ser relacionada con Camilo Cifuentes

En una historia de Instagram, 'La Mijita' negó ser la culpable de una ruptura, pero manifestó que no proporcionará detalles acerca de su vida privada.

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"Es completamente falso que yo me haya metido en un hogar o que haya sido la causante de la ruptura de una relación. No voy a entrar en detalles sobre mi vida privada porque considero que hay situaciones que deben permanecer en la intimidad de las personas involucradas", redactó.

"Si quiero dejar algo muy claro: fui fiel y respetuosa durante mi relación anterior. Las cosas simplemente no funcionaron y, como sucede en muchas relaciones, llegó un momento en el que cada persona tomó su propio camino", añadió.