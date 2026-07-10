¿Néstor Lorenzo lanzó indirecta a jugadores de la Selección Colombia tras fecha FIFA?

La Selección Colombia cerró la fecha FIFA con una victoria 2-0 sobre Perú en Miami, donde varios jugadores jóvenes aprovecharon la oportunidad de mostrarse con la camiseta 'Tricolor'. De hecho, los goles llegaron por parte de los debutantes Samuel Velásquez y Daniel Arcila.

Después del encuentro, el técnico Néstor Lorenzo hizo un balance de esta primera fecha FIFA en su nuevo ciclo y destacó la actitud de los jugadores que estuvieron con el equipo.

Estoy contento con la actitud y con lo que ha pasado en estos quince días juntos con muchachos nuevos que han trabajado con todo, y vemos que hay futuro, que se puede construir.

El mensaje de Néstor Lorenzo: ¿indirecta?

El técnico evitó entregar nombres de los jugadores que podrían aparecer en la próxima convocatoria y explicó que todavía debe analizar junto con su cuerpo técnico el rendimiento de cada jugador y su comportamiento a nivel de clubes.

El entrenador también se refirió al aspecto humano de la Selección Colombia. En ese punto, aseguró que la Tricolor pertenece a quienes están, a quienes estuvieron y a quienes estarán en el futuro. Para Lorenzo, esa idea debe mantenerse independientemente de quién sea convocado en cada ciclo.

Hay jugadores que a lo mejor vinieron en este ciclo y van a esperar otro tiempo porque vendrán otros en la próxima. Pero la Selección es de todos, ellos tienen que sentirse parte de ella. Y cuando dicen 'es una familia', que la familia lo demuestre hinchando por la Selección cuando no vienen.

El seleccionador agregó que ese respaldo también debe trasladarse al entorno de los jugadores. En su intervención, pidió que familiares, representantes y periodistas cercanos entiendan que la Selección debe estar “por sobre todo”, al considerar que algunas influencias pueden distraer a los futbolistas y hacerles perder el foco.

La declaración se produjo después de que Lorenzo destacara la actitud de los jugadores durante los quince días de trabajo. El técnico puso como ejemplo a Aldair Quintana, quien esperó durante mucho tiempo para tener la oportunidad de debutar y por una herida en la cabeza estuvo a punto de abandonar el terreno de juego.