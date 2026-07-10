¿Cómo se usará el Fondo Milagro para reconstruir las zonas más afectadas del terremoto?

A casi dos meses del terremoto que dejó miles de viviendas afectadas en diferentes regiones del país, el Gobierno puso en marcha el Fondo Milagro, mecanismo que reunirá recursos públicos y privados para apoyar la recuperación de las zonas golpeadas por la tragedia.

Como parte de esta nueva etapa, el Ministerio de Vivienda reunió a alcaldes y gobernadores de los territorios más afectados para explicar cómo se manejarán los recursos y cuáles serán las primeras líneas de intervención.

Según el alcalde de Manizales, Jorge Eduardo Rojas, el fondo comenzaría con cerca de 600.000 millones de pesos.

¿En qué se concentrará la primera etapa?

Uno de los principales objetivos será resolver las necesidades de vivienda de las familias que perdieron sus casas o requieren reconstruirlas.

Las líneas de trabajo contemplan mejoramiento de vivienda, construcción de nuevas viviendas, reconstrucción de bienes estatales y apoyo al comercio, según explicó el mandatario de Manizales.

La intención es que los recursos complementen los esfuerzos que ya vienen realizando las administraciones locales.

¿Qué pasará con las viviendas afectadas en Cali?

El alcalde de Cali, Alejandro Eder, explicó que la reconstrucción de vivienda es una de las prioridades de su administración.

En la ciudad hay alrededor de 14.000 edificios afectados por el terremoto. Hasta el momento, 13 han sido demolidos, 10 permanecen abiertos y otros 32 inmuebles ya cuentan con autorización para ser derribados.

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Ahora, la Alcaldía busca que el Fondo Milagro contribuya a financiar estas nuevas demoliciones.

¿Cuánto tardará reconstruir las viviendas?

Eder explicó que existen diferentes alternativas para atender a las familias damnificadas.

Una de ellas consiste en construir viviendas nuevas en los lugares donde los inmuebles tuvieron que ser demolidos. Otra es convertir antiguos edificios de la Alcaldía que funcionaban como departamentos en apartamentos destinados a algunas de las familias afectadas.

De acuerdo con el alcalde, estos procesos podrían tardar entre 10 y 18 meses, en el mejor de los escenarios.

¿Qué familias tendrán prioridad en Cali?

La Alcaldía aseguró que ya tiene identificadas soluciones de vivienda para un grupo de familias consideradas prioritarias.

Se trata de aproximadamente 150 hogares en los que hubo víctimas mortales o personas que sufrieron afectaciones en su salud como consecuencia de la tragedia.

La administración busca avanzar en una solución habitacional para estas familias mientras continúan los demás procesos de reconstrucción.

¿Cómo será la reconstrucción en Manizales?

La situación de Manizales tiene una particularidad. Según el alcalde Rojas, buena parte de los afectados conserva los terrenos donde estaban sus viviendas.

Por eso, una de las alternativas será reconstruir las casas en los mismos lotes, mediante programas de mejoramiento o construcción de vivienda nueva.

La ciudad reporta unas 11.500 unidades de vivienda afectadas, equivalentes al 8,8 % del total de viviendas de Manizales. De estas, 1.505 fueron pérdidas que requieren una solución de reconstrucción, de acuerdo con el balance entregado por el alcalde.

¿Cuándo comenzarán a llegar los recursos?

Los mandatarios locales se encuentran definiendo con el Gobierno cómo funcionará el fondo y cuáles serán los mecanismos para acceder a los recursos.

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Mientras tanto, las alcaldías continúan ejecutando obras y destinando presupuesto propio para atender la emergencia.