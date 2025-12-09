CANAL RCN
Tendencias

Caterin Escobar y Mario Yepes conquistan las redes cocinando juntos | VIDEO

Caterin Escobar y Mario Yepes causan revuelo tras aparecer en un video cocinando juntos y sus fans no tardaron en reaccionar.

Caterin Escobar, Mario Yepes
Foto Canal RCN

Noticias RCN

septiembre 12 de 2025
05:55 p. m.
Unirse al canal de Whatsapp de Noticias RCN

Caterin Escobar y Mario Yepes volvieron a conquistar las redes sociales tras publicar un video cocinando juntos.

Luis Fernando Hoyos rompe el silencio: ¿regresará a MasterChef Celebrity?
RELACIONADO

Luis Fernando Hoyos rompe el silencio: ¿regresará a MasterChef Celebrity?

¿Cómo fue el video de Caterin Escobar y Mario Yepes cocinando juntos?

Durante semanas han circulado rumores sobre un posible romance entre Caterin Escobar y Mario Yepes, ya que desde el inicio de MasterChef Celebrity Colombia se les ha visto muy cercanos en distintas ocasiones.

Aunque ni el exfutbolista ni la actriz han confirmado la relación, algunos de sus compañeros, como Julián Zuluaga, aseguraron que entre ellos sí existe un vínculo sentimental. Incluso, en una entrevista en Vibra, Zuluaga reveló que el romance habría comenzado durante el reto de campo en Barranquilla.

Recientemente, Caterin compartió en redes sociales un video en el que aparece cocinando junto a Mario Yepes. En el clip, ambos preparan una pasta desde cero, mostrando los ingredientes y algunos de sus toques secretos.

 

¿Traición? Valentina Taguado le da su delantal negro a una compañera en MasterChef
RELACIONADO

¿Traición? Valentina Taguado le da su delantal negro a una compañera en MasterChef

¿Cuál fue la reacción de los participantes tras el video de Caterin Escobar y Mario Yepes?

Varios participantes de MasterChef Celebrity reaccionaron al video, entre ellos Valentina Taguado, quien no dudó en expresar su emoción y alegría al ver a la pareja compartiendo juntos.

Shito que mis papás están al teléfono🥹😍, expresó Taguado en Instagram.

Los seguidores no se quedaron atrás. Muchos de ellos, expresaron su emoción y alegría tras ver a esta pareja. Con mensajes de amor y cariño llenaron la publicación de la actriz.

"Afortunada que me cocinen ellos dos"; "Capi cuando quiera lo atiendo cocinando"; "Sí fue gol de Yepes", fueron algunos comentarios de internautas.

Unirse al canal de Whatsapp de Noticias RCN Google News Síguenos en Google News

Te puede interesar

Viral

Exparticipante de La casa de los famosos Colombia sufrió intento de robo, ¿qué le pasó?

Viral

¿Cómo crear imágenes con famosos utilizando la IA? Aquí el paso a paso

Artistas

Cris Valencia sorprendió al aparecer con su nueva novia: internautas dicen que se parece a Yana Karpova

Otras Noticias

Luis Díaz

La emotiva reacción de Luis Díaz tras recibir un regalo con homenaje a Diogo Jota

El delantero colombiano, hoy figura del Bayern Múnich, fue sorprendido con un detalle que lo conectó con su excompañero fallecido en un accidente.

Bogotá

VIDEO | Así se impidió que ladrones cometieran millonario fleteo en Bogotá

Los criminales le robaron el bolso a una mujer que acababa de retirar una gran cantidad de dinero.

México

Estallido de camión cisterna en México: autoridades confirman 10 personas muertas

Colpensiones

Estas son las retenciones que realiza Colpensiones a los pensionados en su mesada

Enfermedades

Transfusiones de plasma: la técnica con la que se podrían tratar enfermedades sin cura