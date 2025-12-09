Caterin Escobar y Mario Yepes conquistan las redes cocinando juntos | VIDEO

Caterin Escobar y Mario Yepes volvieron a conquistar las redes sociales tras publicar un video cocinando juntos.

¿Cómo fue el video de Caterin Escobar y Mario Yepes cocinando juntos?

Durante semanas han circulado rumores sobre un posible romance entre Caterin Escobar y Mario Yepes, ya que desde el inicio de MasterChef Celebrity Colombia se les ha visto muy cercanos en distintas ocasiones.

Aunque ni el exfutbolista ni la actriz han confirmado la relación, algunos de sus compañeros, como Julián Zuluaga, aseguraron que entre ellos sí existe un vínculo sentimental. Incluso, en una entrevista en Vibra, Zuluaga reveló que el romance habría comenzado durante el reto de campo en Barranquilla.

Recientemente, Caterin compartió en redes sociales un video en el que aparece cocinando junto a Mario Yepes. En el clip, ambos preparan una pasta desde cero, mostrando los ingredientes y algunos de sus toques secretos.

¿Cuál fue la reacción de los participantes tras el video de Caterin Escobar y Mario Yepes?

Varios participantes de MasterChef Celebrity reaccionaron al video, entre ellos Valentina Taguado, quien no dudó en expresar su emoción y alegría al ver a la pareja compartiendo juntos.

Shito que mis papás están al teléfono🥹😍, expresó Taguado en Instagram.

Los seguidores no se quedaron atrás. Muchos de ellos, expresaron su emoción y alegría tras ver a esta pareja. Con mensajes de amor y cariño llenaron la publicación de la actriz.

"Afortunada que me cocinen ellos dos"; "Capi cuando quiera lo atiendo cocinando"; "Sí fue gol de Yepes", fueron algunos comentarios de internautas.