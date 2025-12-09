CANAL RCN
Tendencias

Exparticipante de La casa de los famosos Colombia sufrió intento de robo, ¿qué le pasó?

Exparticipante de La casa de los famosos Colombia contó cómo fue víctima de un intento de robo y alertó a sus seguidores.

Exparticipante de La casa de los famosos Colombia sufrió intento de robo
Foto Canal RCN

Noticias RCN

septiembre 12 de 2025
05:52 p. m.
Unirse al canal de Whatsapp de Noticias RCN

A través de redes sociales, un exparticipante de La casa de los famosos Colombia denunció un presunto intento de robo en Cartagena.

¿Karina García y Altafulla se comprometieron? Video despierta rumores
RELACIONADO

¿Karina García y Altafulla se comprometieron? Video despierta rumores

¿Quién es el exparticipante de La casa de los famosos Colombia que denunció un robo?

Se trata de Alfredo Redes, quien denunció que intentaron robarlo en Cartagena mediante una modalidad bastante particular. Según relató, mientras estaba dentro de su carro, dos hombres se le acercaron para advertirle que una de las llantas supuestamente estaba a punto de salirse.

Un señor se acercó a mí y me dijo eso de la llanta y me pareció raro... luego, otro señor, me dijo que las llantas se me iban a salir... Yo parqueé y cuando veo, es mentira... Y dije que "me van a atracar", expresó Alfredo Redes.

El influenciador decidió subirse a su camioneta y registrar todos los detalles de los presuntos implicados en este hecho.

Yina Calderón preocupa al revelar serias amenazas en su contra por medio de redes sociales
RELACIONADO

Yina Calderón preocupa al revelar serias amenazas en su contra por medio de redes sociales

¿Cómo terminó el presunto robo de Alfredo Redes?

Según el creador de contenido, se devolvió al lugar porque quería detallar el rostro de las personas que estaban involucradas y porque se dio cuenta de que estaban engañando a las personas.

Me devolví para buscarlos, para ver la cara de esos manes, cuando veo, tienen otro carro igual, diciéndole que tenían la llanta mala.

En sus redes compartió un video en el que mostró a las dos personas involucradas y expresó su indignación por la presencia de este tipo de delincuencia en Cartagena.

Karina García se sincera y revela la profesión que ejerció antes de ser famosa
RELACIONADO

Karina García se sincera y revela la profesión que ejerció antes de ser famosa

¿Cuáles son algunas recomendaciones de Alfredo Redes?

Pese al mal momento que vivió, el ex­participante de La casa de los famosos Colombia recomendó a sus seguidores estar atentos y pendientes de sus pertenencias, especialmente a quienes se encuentran en Cartagena.

Unirse al canal de Whatsapp de Noticias RCN Google News Síguenos en Google News

Te puede interesar

Viral

¿Cómo crear imágenes con famosos utilizando la IA? Aquí el paso a paso

Artistas

Cris Valencia sorprendió al aparecer con su nueva novia: internautas dicen que se parece a Yana Karpova

Artistas

Exesposa de reconocido cantante colombiano se accidentó y fue hospitalizada: este es su estado

Otras Noticias

Bogotá

VIDEO | Así se impidió que ladrones cometieran millonario fleteo en Bogotá

Los criminales le robaron el bolso a una mujer que acababa de retirar una gran cantidad de dinero.

Juan Carlos Osorio

Juan Carlos Osorio podría dirigir en el Mundial 2026: la selección que lo está buscando

El nombre de Juan Carlos Osorio ha tomado bastante fuerza de cara al Mundial 2026.

México

Estallido de camión cisterna en México: autoridades confirman 10 personas muertas

Colpensiones

Estas son las retenciones que realiza Colpensiones a los pensionados en su mesada

Enfermedades

Transfusiones de plasma: la técnica con la que se podrían tratar enfermedades sin cura