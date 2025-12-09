Exparticipante de La casa de los famosos Colombia sufrió intento de robo, ¿qué le pasó?

A través de redes sociales, un exparticipante de La casa de los famosos Colombia denunció un presunto intento de robo en Cartagena.

¿Quién es el exparticipante de La casa de los famosos Colombia que denunció un robo?

Se trata de Alfredo Redes, quien denunció que intentaron robarlo en Cartagena mediante una modalidad bastante particular. Según relató, mientras estaba dentro de su carro, dos hombres se le acercaron para advertirle que una de las llantas supuestamente estaba a punto de salirse.

Un señor se acercó a mí y me dijo eso de la llanta y me pareció raro... luego, otro señor, me dijo que las llantas se me iban a salir... Yo parqueé y cuando veo, es mentira... Y dije que "me van a atracar", expresó Alfredo Redes.

El influenciador decidió subirse a su camioneta y registrar todos los detalles de los presuntos implicados en este hecho.

¿Cómo terminó el presunto robo de Alfredo Redes?

Según el creador de contenido, se devolvió al lugar porque quería detallar el rostro de las personas que estaban involucradas y porque se dio cuenta de que estaban engañando a las personas.

Me devolví para buscarlos, para ver la cara de esos manes, cuando veo, tienen otro carro igual, diciéndole que tenían la llanta mala.

En sus redes compartió un video en el que mostró a las dos personas involucradas y expresó su indignación por la presencia de este tipo de delincuencia en Cartagena.

¿Cuáles son algunas recomendaciones de Alfredo Redes?

Pese al mal momento que vivió, el ex­participante de La casa de los famosos Colombia recomendó a sus seguidores estar atentos y pendientes de sus pertenencias, especialmente a quienes se encuentran en Cartagena.