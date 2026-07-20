Colección Matilde de Juan Pablo Socarrás en Colombiamoda 2026

Con el respaldo histórico de Bata, que debuta en las pasarelas, esta propuesta fusiona la artesanía latinoamericana con la moda contemporánea, prometiendo ser uno de los desfiles más memorables en el Museo de Antioquia.

¿Qué inspiró la colección Matilde de Juan Pablo Socarrás?

Detrás de cada gran colección hay una historia poderosa, y 'Matilde' no es la excepción. Esta propuesta nace del encuentro entre dos trayectorias que, aunque separadas por el tiempo, comparten el mismo amor por el continente. Por un lado, Matilde Díaz Hernández, quien fue la primera cantante de una orquesta profesional en Colombia y, junto al maestro Lucho Bermúdez, llevó la cumbia a nuevos territorios de América Latina.

Por otro lado, Juan Pablo Socarrás encuentra en ella un reflejo de su propio viaje de veinte años como diseñador. En su recorrido por países como Colombia, México, Guatemala, Panamá y Perú, Socarrás ha trabajado de la mano con comunidades indígenas y artesanales que preservan técnicas ancestrales.

Matilde era una mujer que se fue vistiendo de cada lugar que conoció. De alguna manera, esta colección hace lo mismo. Se viste de Latinoamérica

Afirmó el cerebro creativo de la marca.

El histórico debut de Bata en las pasarelas de Colombiamoda 2026

Uno de los grandes hitos de esta edición de la feria es el anuncio del patrocinio de Bata, una marca global con más de 130 años de trayectoria mundial y más de cinco décadas en el mercado colombiano. Por primera vez en su historia en el país, Bata respalda una pasarela de moda, aportando el calzado que acompañará los diversos looks de la colección.

Gustavo Orozco, gerente general de Bata Colombia, destacó que la afinidad con Socarrás radica en una visión profundamente humana, donde la moda sirve para visibilizar historias valiosas. Actualmente, Bata cuenta con más de 310 tiendas a nivel nacional y mantiene una producción local a través de la planta Manisol en Manizales, la cual aporta más del 30% del calzado que comercializan en el país.

Artesanía y moda: los detalles del desfile en el Museo de Antioquia

La pasarela de 'Matilde' romperá con los esquemas tradicionales de la feria. El evento se llevará a cabo el martes 29 de julio de 2026 a las 9:00 a.m. en el emblemático Museo de Antioquia, alejándose de los habituales desfiles nocturnos de Plaza Mayor.

Los asistentes podrán disfrutar de más de 30 salidas, tanto femeninas como masculinas, al ritmo de las inolvidables canciones de Lucho Bermúdez. Entre los detalles técnicos y estéticos de la colección se destacan:

Faldas amplias y vestidos con gran movimiento y volumen.

Ruanas tradicionales transformadas en sofisticados caftanes.

Materiales naturales como algodón, lino y alpaca.

Técnicas artesanales provenientes de departamentos colombianos como Córdoba, Atlántico, Cesar, Magdalena, Antioquia y Putumayo, además de tejidos de México, Guatemala y Perú.

El impacto cultural de la moda colombiana en el mundo

Colombiamoda se ha consolidado como la plataforma más importante del sector en América Latina, logrando reunir en su edición de 2025 a más de 60.000 asistentes y cerca de 12.000 compradores. Para Sebastián Díez, presidente ejecutivo de Inexmoda, esta pasarela ejemplifica el espíritu de "Uniqueness is the New Luxury".

Díez asegura que el verdadero lujo actual reside en lo único, en los saberes y en el sello de autor. La alianza entre Juan Pablo Socarrás y Bata demuestra cómo la industria de la moda en Colombia sigue proyectando al mundo creaciones con identidad propia, conectando la cultura, el diseño y la expresión social desde el talento latinoamericano.