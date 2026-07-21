¡Son virales! Estos son los mejores memes tras la cirugía que Vinícius Júnior se realizó en el rostro

El futbolista brasileño Vinícius Júnior volvió a ser tendencia, aunque esta vez no por una jugada, un gol o alguna polémica dentro de la cancha. Su nombre comenzó a circular masivamente después de que aparecieran imágenes en las que luce un notable cambio en su rostro.

Según versiones difundidas por medios brasileños, el delantero del Real Madrid se habría sometido a un procedimiento de armonización facial enfocado en el mentón. La intervención habría sido realizada durante su periodo de descanso, antes de reincorporarse a los trabajos deportivos con el conjunto español.

Las fotografías y videos de su nueva apariencia se propagaron rápidamente por diferentes plataformas. Algunos internautas aseguraron que tuvieron dificultades para reconocerlo, mientras que otros destacaron el resultado del procedimiento y el cambio generado en sus facciones.

Las comparaciones relacionadas con Vinícius Júnior inundaron las redes sociales

Como suele ocurrir cuando una figura mundial modifica considerablemente su apariencia, la creatividad de los usuarios no tardó en aparecer. En pocas horas comenzaron a publicarse memes, montajes y comparaciones con algunas celebridades y personajes de televisión.

Una de las bromas más recurrentes estuvo relacionada con la posibilidad de que un 'nuevo jugador' hubiera llegado al Real Madrid. Otros usuarios hicieron referencias al mercado de fichajes, señalando de manera humorística que el club español había contratado a un atacante muy parecido a Vinícius.

También circularon publicaciones en las que se compararon imágenes del antes y el después. Las diferencias en el mentón y el perfil del brasileño alimentaron comentarios de sorpresa, mientras algunas personas se preguntaban si se trataba realmente del mismo deportista.

El cambio de imagen de Vinícius Júnior dividió las opiniones de los seguidores

Además de los memes, la nueva apariencia de Vinícius abrió un debate entre los usuarios. Algunos consideraron que el cambio favoreció al delantero y elogiaron su decisión, mientras otros afirmaron que su rostro luce demasiado diferente.

No faltaron quienes pidieron respetar la determinación del futbolista, al recordar que cualquier intervención estética pertenece al ámbito personal. Otros señalaron que la exposición pública convierte casi cualquier transformación de una celebridad en material inmediato para las redes sociales.

Hasta el momento, Vinícius no ha entregado mayores explicaciones públicas sobre las razones del procedimiento. Entretanto, las imágenes continúan circulando y los memes mantienen al brasileño entre los temas más comentados, incluso cuando todavía no ha vuelto a tocar el balón oficialmente.

Los memes más virales son los siguientes: