Los mejores memes de Gerard Piqué tras ver en vivo el show de Shakira en la final del Mundial 2026

La presentación de Shakira durante el espectáculo de medio tiempo de la final del Mundial 2026 dejó música, baile y una inesperada escena que rápidamente se trasladó a las redes sociales. Gerard Piqué, exjugador y expareja de la cantante colombiana, estuvo en las tribunas acompañado por sus hijos Milan y Sasha, quienes presenciaron en vivo el show de su madre.

Mientras Shakira interpretaba 'Dai Dai' junto a Burna Boy, varias imágenes mostraron a los niños animados y atentos al espectáculo. Piqué, por su parte, mantuvo una actitud más discreta y un semblante serio.

Este contraste fue suficiente para que los internautas comenzaran a elaborar memes, comentarios y diferentes teorías sobre lo que supuestamente pasaba por la mente del exfutbolista.

Los gestos de Piqué se convirtieron en material para los memes

La aparente seriedad del antiguo jugador del Barcelona se convirtió en el centro de las bromas. Algunos usuarios imaginaron cómo sería tener que observar a una expareja actuar ante millones de espectadores, mientras otros acompañaron las imágenes con frases sobre momentos incómodos.

También aparecieron comparaciones entre la emoción de Milan y Sasha y la actitud reservada de su padre. Para numerosos internautas, los gestos de los menores evidenciaban el orgullo que sentían al ver a Shakira sobre el escenario. En contraste, cada movimiento de Piqué fue examinado como si escondiera alguna reacción especial.

Otras publicaciones recordaron canciones que la artista lanzó después de su separación. Los usuarios bromearon con la posibilidad de que Piqué estuviera repasando mentalmente las letras que hicieron referencia a la ruptura y que, posteriormente, se transformaron en éxitos internacionales.

Aunque muchos aseguraron que el español estaba incómodo, esa interpretación surgió exclusivamente de las redes porque Piqué no realizó declaraciones públicas para explicar cómo vivió la presentación.

Shakira volvió a brillar en un escenario mundialista

La coincidencia también despertó recuerdos del Mundial de Sudáfrica 2010, evento alrededor del cual comenzó la historia entre Shakira y Piqué. Dieciséis años más tarde, ambos volvieron a encontrarse en el contexto de una Copa del Mundo, pero desde lugares completamente distintos.

Esta vez, la barranquillera fue una de las protagonistas del espectáculo musical, mientras el campeón mundial con España en 2010 observaba desde las tribunas y acompañaba a sus hijos. La escena reunió fútbol, música y recuerdos de una relación seguida durante años por millones de personas.

La actuación terminó, pero las imágenes continuaron circulando en X, Instagram, Facebook y TikTok. Como resultado, Piqué volvió a convertirse en personaje involuntario de los memes, demostrando que, en redes sociales, un gesto de pocos segundos puede competir en popularidad con todo lo ocurrido durante una final mundialista.

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