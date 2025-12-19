Cambios en los colegios para 2026: nuevas materias y requisitos para estudiantes

El sistema educativo colombiano tendrá ajustes relevantes a partir de 2026 por decisiones respaldadas por leyes y acuerdos oficiales que modificarán la forma en la que los colegios estructuran su currículo.

Las novedades apuntan a una formación más integral, enfocada no solo en lo académico, sino también en el bienestar emocional, la ciudadanía y la proyección internacional de los estudiantes.

Estas transformaciones responden a lineamientos del Congreso de la República, el Ministerio de Educación y acuerdos de cooperación internacional que empezarán a reflejarse en las aulas desde el próximo calendario escolar.

Educación emocional será materia obligatoria en todos los colegios

Uno de los cambios más importantes es la creación de la Cátedra de Educación Emocional, que será obligatoria en todos los establecimientos educativos del país.

El Congreso aprobó la Ley 2503 de 2025, la cual ordena su implementación en los niveles de preescolar, básica y media.

De acuerdo con lo establecido en la norma, esta materia busca complementar el desarrollo cognitivo de los estudiantes con habilidades socioemocionales clave.

Entre sus objetivos están la comprensión y regulación de las emociones, el fortalecimiento del bienestar personal y social, la empatía y la prevención de conductas de riesgo.

Las instituciones educativas deberán incorporar esta cátedra dentro de su currículo oficial, lo que implica ajustes en planes de estudio, capacitación docente y metodologías pedagógicas.

La apuesta del Estado es que la educación emocional deje de ser un tema transversal informal y se convierta en un espacio estructurado de aprendizaje.

Servicio social obligatorio y cooperación internacional en idiomas

Otro cambio que impactará a los colegios desde 2026 es el servicio social obligatorio para estudiantes de grados 10° y 11°.

Aunque no se trata de una materia tradicional de aula, sí será un requisito académico que deberá articularse con la formación integral.

Este servicio busca fortalecer valores ciudadanos como la solidaridad, la responsabilidad social y el vínculo con la comunidad, y será supervisado por cada institución educativa.

A esto se suma un acuerdo oficial entre el Ministerio de Educación, la Embajada de Alemania y el Goethe-Institut, firmado mediante un Memorando de Entendimiento.

Este convenio abre la puerta para que estudiantes de colegios públicos puedan aprender alemán con estándares internacionales, como parte de una estrategia de cooperación educativa y cultural.

Aunque el alemán no se convierte automáticamente en una materia obligatoria para todos los colegios, el acuerdo establece un marco para formar docentes, desarrollar materiales pedagógicos y promover intercambios académicos.

El objetivo es ampliar las oportunidades educativas y fortalecer la internacionalización del sistema educativo colombiano.