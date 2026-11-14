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Habló papá de Mateo Pérez tras la captura de ‘Primo Gay’, quien ordenó el crimen del periodista

La familia exige que cabecilla de disidencias de las Farc responda por la tortura y asesinato del comunicador antes de ser enviado a Estados Unidos.

Yhonay Díaz

noviembre 14 de 2026
08:55 p. m.
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La captura de Nader Yassir Uñate, alias Primo Gay, considerado cabecilla del Frente 36 de las disidencias de las Farc, revivió el aterrador crimen del periodista Mateo Pérez, torturado y asesinado en mayo en el municipio de Briceño, Antioquia.

Detalles del operativo en el que cayó ‘Primo Gay’, vinculado al asesinato del periodista Mateo Pérez
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Las autoridades señalan a alias Primo Gay como responsable de ordenar el crimen del periodista.

Los sicarios bajo su mando le propinaron cinco disparos al comunicador cuando este se encontraba desarrollando un trabajo de reportería en Briceño. Hasta el momento, han sido capturadas dos personas por este homicidio.

Tras su captura, se prevé el traslado en helicóptero de alias Primo Gay a Medellín, donde quedará a disposición de la justicia. Mientras tanto, alias Macho Viejo, alias Sobrino y alias Poeta se encuentran ahora en la mira de las operaciones ofensivas que continúan en la región.

Cayó alias Primo Gay, cabecilla de las disidencias, vinculado con el crimen del periodista Mateo Pérez
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La petición del papá de Mateo Pérez tras la captura de ‘Primo Gay’

Carlos Pérez, padre del comunicador exige que el criminal responda primero ante la justicia colombiana por el homicidio de su hijo antes de una eventual extradición a Estados Unidos.

"Nosotros como familia, lo primero que pedimos es que se le impute cargo en el homicidio de Mateo, para que se esclarezca la verdad, ya que él como jefe de este grupo tiene muchas responsabilidades en la comunidad.

La familia asegura estar de acuerdo con la extradición, pero insiste en que alias Primo Gay debe pagar en Colombia por la tortura y asesinato de Mateo, quien tenía 24 años cuando fue atacado mientras realizaba una investigación en la zona.

Le dispararon para torturarlo: informe forense de Mateo Pérez, periodista asesinado por las disidencias
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Así cayó alias Primo Gay, quien habría ordenado el crimen de Mateo Pérez

El operativo que culminó con la captura de alias Primo Gay se desarrolló en la vereda Santa Ana del municipio de Briceño, tras tres semanas de seguimiento por parte de tropas de la séptima división del Ejército.

El criminal, de apenas 24 años, pero con más de una década de historial delictivo, es señalado de haber expandido las disidencias de las Farc en los municipios de Campamento, Anorí, San Andrés de Cuerquía, Amalfi, Guadalupe, Yarumal y Briceño.

Por la captura de criminal se ofrecía una recompensa superior a los $600 millones. Las autoridades lo vinculan con múltiples crímenes, incluyendo ataques terroristas contra la policía y el derribo de un helicóptero de propiedad del gobierno estadounidense, delito que motiva el interés de Washington en su extradición.

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