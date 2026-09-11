Colombia protagonista en los Premios Reed Latino 2026

La consultora colombiana Clave, agencia de estrategia y comunicación política, obtuvo el galardón en la categoría de consultor revelación de gobierno en la más reciente edición de los Premios Reed Latino 2026, considerados los más importantes de la consultoría política en la región.

El certamen reunió a profesionales de varios países de América Latina. En esta edición, solo un selecto grupo de colombianos logró alzar el premio frente a contendientes de México, Chile y Perú, lo que destaca el talento nacional en el sector.

Un primer año de crecimiento

Clave fue fundada por Valeria Restrepo e Isabella Peña y está a punto de cumplir su primer año como agencia independiente. En ese corto tiempo se ha posicionado entre las consultoras emergentes más destacadas de la región, con un trabajo especializado en gestión y comunicación gubernamental.

Hoy su equipo asesora a alcaldes y gobernadores de distintas zonas del país, así como a congresistas y personalidades políticas y gremiales.

Con la mirada en las elecciones

La agencia ya trabaja de cara a las elecciones del próximo año, con la intención de replicar su metodología en los nuevos retos democráticos que enfrentará Colombia.

El reconocimiento en los Reed Latino representa, según se destaca, un triunfo que llega tras años de experiencia de sus fundadoras en el sector y que hoy se consolida en la agencia.

En la misma edición del certamen también fueron premiados otros consultores, entre ellos Carlos Suárez, por la campaña del actual presidente, Abelardo de la Espriella.

¿Qué son los Premios Reed?

Los Premios Reed Latino, conocidos en la industria como los “Óscares” de la comunicación política, son el reconocimiento más importante del sector en Iberoamérica. Los organiza la revista Campaigns & Elections en su edición en español y se entregan cada año a las mejores campañas, estrategias, consultores y piezas de comunicación política y de gobierno de la región. Participan agencias y especialistas de países como México, Colombia, Chile, Perú y España, y los galardones cubren categorías que van desde la estrategia electoral y la comunicación gubernamental hasta el trabajo digital y la producción de spots. En 2024, la ceremonia se celebró por primera vez en Colombia, en Cartagena, un hecho que se interpretó como señal de la madurez que ha alcanzado la comunicación política en el país.