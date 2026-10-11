Concierto de Beéle en Cúcuta será reprogramado por partido de fútbol: esto se sabe

El Instituto Municipal para la Recreación y Deporte (IMRD) de Cúcuta, a través de un comunicado oficial, solicitó la reprogramación del concierto que Beele y Jorge Celedón brindarán en la ciudad y que estaba programado para el 14 de noviembre en el estadio General Santander.

"Se presentaron ajustes en la programación oficial de competencias de la División Mayor del Fútbol Colombiano, situación que hace necesario solicitar la reprogramación del espectáculo para una fecha diferente", señalaron en el comunicado, además de informar que, por tiempos de montaje y desmontaje, no sería posible garantizar las condiciones técnicas y de seguridad para desarrollar el encuentro deportivo.

Organizadores del evento confirmaron el aplazamiento

Los promotores del evento junto con la empresa encargada de vender y distribuir la boletería confirmaron el pasado lunes 9 de noviembre que el concierto quedaba oficialmente aplazado debido a la solicitud del IMRD y confirmaron que el martes 10 anunciarían la nueva fecha.

"Desde la organización hemos adelantado las gestiones con el equipo de Beele para encontrar una nueva fecha que se ajuste a su agenda de gira", añadieron; de igual forma, enviaron un parte de tranquilidad a los fanáticos asegurando que el concierto sigue en pie.

Próximos conciertos de Beele

El concierto programado para el 14 de noviembre en Cúcuta sería la última parada en Colombia antes de continuar con la gira 'Borondo Tour' en seis ciudades de México y Ciudad de Panamá para regresar a Colombia el próximo 28 de noviembre y presentarse en Medellín.

Estas son las fechas programadas de los próximos conciertos de Beele fuera de Colombia: