Colombiamoda 2026: Innovación y homenaje al talento nacional con Levi's

La icónica marca busca impulsar a las nuevas generaciones mientras rinde un emotivo homenaje a los referentes creativos que han construido el camino de la moda colombiana a través del tiempo.

¿Qué trae Levi's a Colombiamoda 2026?

Hay eventos que trascienden el calendario y se convierten en el reflejo de toda una industria. Cada año, Colombiamoda reúne en Medellín a creativos, marcas, diseñadores y líderes del sector en un espacio donde se proyecta el futuro de la industria textil. En este escenario, Levi's llega a Colombiamoda 2026 con una propuesta que busca, por un lado, impulsar a quienes comienzan a escribir la nueva historia del diseño colombiano y, por otro, reconocer a quienes han inspirado a estas nuevas generaciones con su visión.

Para reflejar su compromiso con el desarrollo del ecosistema de la moda en el país, la marca ha decidido presentar dos iniciativas fundamentales: "Denim Reimaginado" e "Historias que dejan huella".

Denim Reimaginado: Impulso al talento emergente y la creatividad

Como parte vital de su participación en la feria, Levi's presenta "Denim Reimaginado", una plataforma desarrollada en estricta alianza con la Facultad de Diseño de Vestuario de la Universidad Pontificia Bolivariana (UPB).

Esta iniciativa invita a una nueva generación de diseñadores a reinterpretar el denim desde una perspectiva contemporánea y creativa.

El proyecto se conecta profundamente con el contexto actual colombiano.

Nace como un espacio clave para fomentar la experimentación y abrir conversaciones sobre el futuro del diseño empleando uno de los materiales más representativos de la moda.

Los estudiantes exploraron nuevas formas de entender el denim desde distintas aproximaciones estéticas, demostrando la capacidad de este tejido para evolucionar y mantenerse vigente. Más allá del resultado creativo, este proyecto busca acercar el entorno académico a la industria y reafirmar la importancia de generar plataformas donde los jóvenes puedan proyectar todo su talento.

Cortesía: Universidad Pontificia Bolivariana (UPB)

'Historias que dejan huella': Un tributo a los referentes del ecosistema

Mientras la primera iniciativa mira hacia el futuro, "Historias que dejan huella" reconoce a quienes hicieron posible dicho futuro en Colombia. Detrás de cada colección, portada o pasarela, existe el incansable trabajo de personas que han construido la identidad del vestir en el país.

Cortesía: Universidad Pontificia Bolivariana (UPB)

Con este proyecto, la marca rinde homenaje a quince referentes de la moda colombiana cuya trayectoria logró consolidar a esta industria como un sector altamente creativo y en constante evolución. En esta primera edición se reconocen exponentes de cinco disciplinas fundamentales:

Diseñadores: Manuela Álvarez, Jonathan Cortés, Andrés Durán y Huberto Cubides.

Manuela Álvarez, Jonathan Cortés, Andrés Durán y Huberto Cubides. Fotógrafos: Juan Moore, Cristina Salgar y Andrés Espinosa.

Juan Moore, Cristina Salgar y Andrés Espinosa. Modelos: Paola Cazarán, Vanessa Domínguez y Sofía Osio.

Paola Cazarán, Vanessa Domínguez y Sofía Osio. Estilistas: Jorge Malavé, Iván Darío Ramírez y Angélica Díazgranados.

Jorge Malavé, Iván Darío Ramírez y Angélica Díazgranados. Periodistas: Camila Villamil, Lucety Carreño y Gerard Angulo.

La icónica Trucker Jacket como lienzo para la historia textil

Esta iniciativa trasciende el reconocimiento meramente simbólico para convertirse también en una expresión creativa. Como parte del homenaje, los reconocidos diseñadores colombianos Juan Pablo Socarrás y Francesca Sessana, actual directora creativa de A Modo Mío, fueron invitados a intervenir la icónica Trucker Jacket de Levi's.

Cada uno de los diseñadores creó piezas únicas e irrepetibles, las cuales están inspiradas en el legado y la esencia de los quince homenajeados.

A través de su propio lenguaje creativo, el denim se transforma en un lienzo que narra trayectorias y pone en alto el impacto de estas figuras en la construcción de la moda.

Estas intervenciones representan un poderoso encuentro entre distintas generaciones del diseño nacional.

Javier Contreras, Gerente General de Levi's Colombia, aseguró que Colombiamoda representa el momento ideal en el que la industria se reúne para proyectar su futuro. El directivo enfatizó que la marca busca aportar a esa conversación impulsando a quienes inician su camino y valorando a quienes le dieron identidad a la industria, bajo el espíritu de que impulsar el talento también requiere enaltecer el legado.

Con estas acciones, la marca reafirma su visión de que la moda trasciende las prendas para convertirse en una genuina plataforma de construcción colectiva.