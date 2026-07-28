Habló el esposo de Camila Potosí: contó lo último que conversó con ella y detalles de la principal sospechosa

Las autoridades han redoblado esfuerzos para ubicar a los responsables del asesinato de María Camila Potosí en Cali.

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Este aberrante caso comenzó el jueves 16 de julio. Potosí, una joven de 21 años con ocho meses de embarazo, necesitaba ir a una cita médica. Para ello, se subió en una moto que conducía una amiga que, al parecer, había conocido hace poco.

La principal sospechosa es la mujer de la moto

Con el paso de las horas, para la familia fue inusual que no se hubiese reportado, más teniendo en cuenta que solía comunicar dónde estaba con frecuencia. Fue entonces cuando las alarmas se encendieron.

Los allegados de Potosí no sabían quién era la mujer de la moto, por lo cual sospecharon que tendría algo qué ver con la desaparición. A medida que transcurrían los días, las autoridades llevaron a cabo una extensa búsqueda por la capital vallecaucana y los municipios aledaños.

El lunes 20 de julio se dio el trágico desenlace: se encontró el cuerpo de Potosí en el corregimiento La Buitrera con signos de tortura. Además, le sacaron a la bebé, por lo que la principal hipótesis que se tiene es que los responsables tenían interés en robarla.

La última conversación de Cristian con María Camila

Tanto la alcaldía de Cali como la gobernación del Valle del Cauca ofrecen una recompensa de 200 millones de pesos para dar con los criminales. La búsqueda también está centrada en ubicar a la bebé.

Paralelamente, Cristian, esposo de la joven y papá de la niña, estuvo en el podcast Conducta Delictiva entregando detalles sobre el caso. Contó, por un lado, cómo fue la conversación que tuvieron para tomar la decisión de ser papá y mamá.

Con respecto al día de la desaparición, narró que Potosí le comentó acerca de la amiga (la principal sospechosa) que se ofreció a llevarla en la moto. Cristian entonces le pidió que tuviera cuidado.

La sorpresa se la llevó cuando llegó a recogerla, dándose cuenta de que no estaba. La última conversación que tuvieron fue entre las 4:02 p.m. y las 4:47 p.m. hablando sobre la autorización de otra diligencia.

En horas de la noche, Cristian le siguió escribiendo, pero ella no respondió. Un día después, el 17 de agosto, notó algo inusual: luego de que la reportaran desaparecida, recibió mensajes que, a su criterio, eran de alguien haciéndose pasar por ella.

También recordó el momento en el que vio el cuerpo de la joven, calificando esa situación como una “escena devastadora”.