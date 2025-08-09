Colombiano en China responde a quienes dicen que el metro será "chimbo" por planearse en ese país

Frente a las dudas de algunos bogotanos sobre el trabajo de la concesionaria responsable de la construcción y operación del Metro, la sociedad China Harbour Engineering Company Limited (CHEC) y Xi'An Rail Transportation Group Company Limited, el colombiano Oscar Cantor aprovechó su paso por el gigante asiático para visitar los metros diseñados en este país y encontrar sus similitudes con el de Bogotá.

“¿El metro de Bogotá va salir muy chimbo porque lo están haciendo los chinos? Si dicen eso es porque no saben lo que es montar en un metro en China”, señaló, antes de hacer su primera parada en el metro de Yiwu que, según dijo, guarda cierto parecido con el de la capital colombiana:

“Aquí lo están construyendo igual que allá. Lo están haciendo subterráneo en algunas partes y, en otras, elevado. Este metro también es nuevo y le están haciendo las mismas cosas que allá en Bogotá”.

Cantor visitó otros sistemas metro del ‘Dragón Rojo’

Cantor también visitó el metro de Shanghái, con sus 18 líneas y 816 kilómetros de longitud, y el de Beijing, con 29 líneas y 879 kilómetros de longitud.

Dos mega obras que no solo facilitaron sus trayectos por amas metrópolis chinas, también le dieron la confianza suficiente en el trabajo y la experticia de los chinos en el manejo y fabricación de sistemas de metro.

Xi'An Rail Transportation Group Company Limited es una compañía dedicada a la operación de metros y China Harbour Engineering Company Limited (CHEC) ha desarrollado grandes proyectos, como aeropuertos, carreteras, puentes y ferrocarriles.

¿Cómo estará construida la primera línea del metro de Bogotá?

La primera línea del metro de Bogotá se espera que entre en operación para el 2028 y permita a los ciudadanos desplazarse entre la Av. Villavicencio con carrera 93 a la Av. Caracas con calle 72.

El proyecto tendrá una distancia de 23.9 kilómetros, que podrán recorrerse en poco menos de media hora, 16 estaciones y 30 trenes, como el que llegó a Cartagena la semana pasada para ser transportado por tierra hasta Bogotá.