¡De un clic a la fortuna! Colombiano ganó más de $32 millones con solo mil pesos: ¿cómo lo hizo?

Las plataformas de apuestas en línea han ganado terreno en Colombia en los últimos años, convirtiéndose en un sector clave dentro de la economía del entretenimiento.

De acuerdo con cifras del Departamento Administrativo Nacional de Estadística (DANE), en 2024 la economía del país tuvo un crecimiento del 14,1%, impulsado por diferentes sectores, entre ellos, los juegos de azar, las apuestas deportivas y los eventos culturales.

Además del impacto económico, los impuestos generados por esta industria tienen un destino específico en el país: el financiamiento del sistema de salud.

Según datos de Coljuegos, la entidad encargada de regular los juegos de azar en Colombia, en 2023 las empresas de apuestas legales aportaron más de $780.000 millones de pesos a las arcas del Estado para el fortalecimiento del sector salud.

En este contexto, cada vez más colombianos han incursionado en las plataformas de apuestas en línea en busca de entretenimiento y, en algunos casos, de grandes premios.

Así fue como un usuario logró convertir un pequeño depósito en una fortuna

Un ciudadano decidió probar suerte tras ver un anuncio de Betsson en redes sociales. No era un jugador habitual, pero la publicidad le llamó la atención, por lo que optó por ingresar a la plataforma y realizar un depósito de 1.000 pesos.

El usuario escogió el juego 100 Super Hot, una tragamonedas con una interfaz sencilla e intuitiva; desde ese momento, lo que comenzó como una prueba sin muchas expectativas terminó en una de las mayores sorpresas de su vida: su apuesta mínima le otorgó un jackpot de $32.081.732.

"Vi un anuncio en Facebook y me llamó la atención. No soy un jugador experimentado, pero el juego me pareció intuitivo y fácil de entender. Cuando vi que había ganado, no lo podía creer. Luego, sentí una felicidad inmensa”, relató el ganador, identificado como José N.

Él también resaltó la seguridad que le brinda la plataforma en cuanto a depósitos y retiros:

Siento que es una empresa segura, que sí paga y que es muy puntual con los pagos y con los retiros.

¿Cuál es el impacto de las apuestas en la economía del país?

El caso de este usuario se suma a una tendencia creciente en Colombia. No obstante, expertos recomiendan siempre jugar con responsabilidad y establecer límites personales para evitar riesgos financieros.

El mismo ganador del millonario premio envió un mensaje a quienes buscan probar suerte en este tipo de plataformas:

Les recomiendo a quienes buscan tener éxito en los juegos de casino en línea que lo hagan con moderación, con responsabilidad.

En respuesta a la creciente demanda, plataformas como Betsson han reforzado su compromiso con el juego responsable incluyendo: