Atentado con explosivos en Cali: detonación habría estado dirigida contra patrulla de la Policía

Momentos de angustia vivieron los habitantes de Cali en la noche de este 12 de noviembre tras una nueva detonación que sacudió a la población. Según información preliminar, se trató de un atentado contra la Policía Nacional.

Nuevo atentado en Cali: explosivos instalados en un poste detonaron

Los hechos se registraron cuando unos explosivos que habrían sido instalados en un poste detonaron justo en el momento en el que una patrulla pasaba por el lugar.

Hasta el momento se sabe que no hay personas heridas y que el impacto de la explosión se sintió cerca de la Escuela de Carabineros, en la capital del Valle del Cauca.

De acuerdo con los primeros reportes, el estallido ocurrió aproximadamente a las 9:40 de la noche y habría tenido como objetivo una patrulla del Grupo de Operaciones Especiales (GOES) que transitaba por la zona.

Sin embargo, información de algunos ciudadanos que estaban cerca del lugar, un motociclista que pasaba por la zona también habría resultado afectado por aturdimiento. Esta versión no ha sido confirmada oficialmente por las autoridades.

La detonación generó preocupación entre los residentes, pues el lugar donde ocurrió la emergencia no solo comunica con la Escuela de Carabineros, sino que también está cerca de un cementerio y de varias zonas residenciales.

Tras lo ocurrido, unidades de la Policía se desplazaron hasta el punto para adelantar las verificaciones correspondientes. Además, personal especializado de antiexplosivos realizó una inspección para descartar la presencia de otros dispositivos que pudieran representar un riesgo para la comunidad.

Preocupación por amenazas de atentados en Cali

Este nuevo episodio aumenta la preocupación por la seguridad en la capital vallecaucana, donde durante los últimos días se han conocido amenazas relacionadas con posibles acciones terroristas y el uso de artefactos explosivos.

Según los reportes conocidos, las autoridades han logrado frustrar otros intentos de ingresar explosivos a la ciudad.

Por ahora, se espera que la Policía entregue información oficial sobre los responsables de la detonación y las circunstancias en las que se produjo este nuevo hecho de violencia.