Yeferson Cossio reapareció en redes tras su cirugía de urgencia en el corazón: tocó el tema de las sobredosis

Yeferson Cossio, el reconocido influencer antioqueño, estuvo hospitalizado durante los últimos días y recibió el alta médica hasta el martes 23 de diciembre de 2025.

De acuerdo con lo que reveló el creador de contenido y sus familiares, lo que sucedió fue que tuvo una falla en el corazón y se hizo indispensable realizarle un procedimiento quirúrgico de urgencia.

Sin embargo, según han explicado, todo salió de la mejor manera y ahora solo resta que Yeferson Cossio guarde reposo para que termine de recuperarse de manera satisfactoria.

En medio de esa coyuntura, el creador de contenido reapareció en las redes sociales apenas salió de la entidad hospitalaria y no solo agradeció por los mensajes de cariño que recibió, sino que también explicó cuál fue la cirugía que le realizaron en su corazón y aclaró si su problema médico estuvo o no relacionado con una sobredosis.

Yeferson Cossio habló sin filtros tras su cirugía en el corazón: esto dijo

Desde un vehículo, Yeferson Cossio publicó un video en las redes sociales y agradeció por estar vivo.

De igual manera, fue enfático al decir que su problema cardíaco no tuvo nada que ver con sobredosis, sino que todo se derivó por malos hábitos de descanso.

"Todo salió muy bien con la intervención. Lo que hicieron fue que me enterraron algo en las cámaras del corazón", comenzó detallando Yeferson Cossio.

"No es por lo que ustedes piensan, no es por sobredosis ni nada de eso, sino que simplemente mi corazón ya no aguantaba más mi estilo de vida. Aunque no estaba consumiendo, dormía día de por medio y así llevaba cuatro meses. Además, tuve mucho estrés, mucho trabajo y mi cuerpo colapsó", añadió el creador de contenido.

Asimismo, Yeferson Cossio prometió que revelará detalles adicionales en un nuevo video y que les transmitirá algunos consejos a sus seguidores.

Yeferson Cossio le envió un mensaje directo a sus seguidores tras su cirugía urgente en el corazón

Apenas recibió el alta médica, Yeferson Cossio expresó que sintió mucho apoyo durante su emergencia médica y que cada uno de los mensajes lo ayudaron a mantenerse motivado.

"Gracias a todos los que me han escrito mensajes. Lo valoro mucho y poco a poco voy a ir respondiéndoles porque aún no me da para usar el celular bien", escribió.

"Me siento muy amado y apoyado en medio de todo esto. Se siente muy bonito sabiendo que en 'la mala' hay tanta gente para mí", concluyó.