¿Cómo adoptar un perro o un caballo de la Policía Nacional? Guía completa

La campaña de la Policía Nacional busca darles un hogar digno y amoroso a los animales que ya cumplieron su servicio.

Perros y caballos de la policías
FOTO: Policía Nacional

Noticias RCN

agosto 18 de 2025
07:07 p. m.
Adoptar un perro o un caballo de la Policía Nacional es una oportunidad única para brindarle una segunda vida a quienes dedicaron sus mejores años al servicio del país. La campaña 'Acoge un Héroe de Cuatro Patas' se ha convertido en un referente de bienestar animal, permitiendo que más de 2.000 perros, caballos y mulas encuentren un hogar lleno de cuidado y cariño tras su retiro.

¿En qué consiste el programa 'Acoge un Héroe de Cuatro Patas'?

La iniciativa, liderada por la Dirección de Carabineros y Protección Ambiental, busca garantizar que los animales que cumplieron labores en narcóticos, explosivos, patrullajes y apoyo comunitario, disfruten de una jubilación digna. Según el intendente Enrique Arias, "nuestro propósito es que los perritos y equinos que ya están pensionados encuentren un hogar responsable, donde reciban el amor que merecen tras años de servicio a la patria", dijo en diálogo con 'La Red Zoocial'.

Estos héroes de cuatro patas son considerados símbolos de lealtad y entrega y que fueron entrenados para servir a las autoridades. Ahora, esperan ser adoptados para disfrutar de una vida tranquila en familia.

Requisitos para adoptar un perro o un caballo de la Policía Nacional

El proceso de adopción es sencillo, pero requiere compromiso y responsabilidad. Para comenzar, los interesados deben ingresar a la página oficial de la campaña, donde encontrarán el catálogo actualizado de animales disponibles y la documentación necesaria.

Entre los principales requisitos se destacan:

  • Presentar una carta dirigida a la Dirección de Carabineros indicando el animal que se desea adoptar y las razones.
  • Contar con los recursos económicos para cubrir alimentación, salud y bienestar del animal.
  • Disponer de un lugar digno y seguro para su cuidado, especialmente en el caso de caballos y mulas.

Los perros que cumplen servicio en narcóticos suelen retirarse a los 8 años, mientras que los de explosivos se jubilan a los 6 años. En cuanto a caballos y mulas, la edad de retiro es a partir de los 18 años.

