CANAL RCN
Colombia

Perrita es encontrada muerta en un costal con sus crías: habría sido abusada sexualmente

El atroz caso de maltrato animal ha generado el repudio de los ciudadanos, quienes encontraron a la canina en Santa Marta.

Foto: Captura pantalla redes sociales
Foto: Captura pantalla redes sociales

Noticias RCN

agosto 14 de 2025
01:12 p. m.
Unirse al canal de Whatsapp de Noticias RCN

Un abominable caso de maltrato animal se ha presentado en Santa Marta, una de las ciudades con el mayor número de casos registrados, según manifiestan proteccionistas y rescatistas de animales de diferentes fundaciones.

Aunque aún no se conocen a los responsables del delito, la ciudadanía ha solicitado prontitud a las autoridades para adelantar la investigación.

La Ley Huérfanos por Feminicidio entra en vigencia tras sanción presidencial
RELACIONADO

La Ley Huérfanos por Feminicidio entra en vigencia tras sanción presidencial

Caso de maltrato animal en Santa Marta

Santa Marta es nuevamente el escenario de un lamentable caso de maltrato animal en el que fue encontrada, sin vida, a una canina junto a sus crías agonizantes dentro de un costal que había sido amarrado con una cabuya. Según los testimonios de las personas que se encontraban en el lugar, la perrita también habría sido presuntamente abusada sexualmente al encontrarse un preservativo en el mismo saco.

La información suministrada por Plataforma Alto, portal de difusión de casos de maltrato animal en el país, aseguró que los cachorros aún se encontraban con vida. No obstante, no lograron sobrevivir.

Las ciudadanos ha repudiado el abominable hecho por lo que se encuentran adelantando los procesos para que el responsable sea judicializado.

Alias ‘Gustavito’ fue condenado a 34 años de prisión por el feminicidio de Darley María Guzmán Pérez: el responsable sigue prófugo
RELACIONADO

Alias ‘Gustavito’ fue condenado a 34 años de prisión por el feminicidio de Darley María Guzmán Pérez: el responsable sigue prófugo

Abuso sexual y muerte de mascotas en Colombia

Actualmente, en Colombia el abuso sexual de animales aún no ha sido considerado como un delito. El proyecto de ley 06 de 2024 busca crear la sanción penal con contundencia a aquellos que cometan este tipo de actos.

Según la ley Ángel, aquel que maltrate a un animal causándole su muerte incurrirá en pena de prisión de 32 a 56 meses, inhabilidad especial de 2 a 5 años para ejercer la profesión, oficio o comercio que tenga relación con los animales, prohibición de adquisición, tenencia, cuidado, refugio de animales y multa de 30 a 60 salarios mínimos mensuales legales vigentes.

El abuso sexual de animales se encuentra catalogado como una circunstancia de agravación punitiva en el artículo 339B de la ley Ángel. De esta manera, ante este tipo de escenarios, las penas se aumentan de la mitad a tres cuartas partes.

Unirse al canal de Whatsapp de Noticias RCN Google News Síguenos en Google News

Te puede interesar

Elecciones presidenciales 2026

David Luna propone definir un único candidato de oposición para las elecciones 2026

Feminicidio

Alias ‘Gustavito’ fue condenado a 34 años de prisión por el feminicidio de Darley María Guzmán Pérez: el responsable sigue prófugo

Feminicidio

La Ley Huérfanos por Feminicidio entra en vigencia tras sanción presidencial

Otras Noticias

Miss Universo

Conmoción en el mundo de la belleza por la muerte de una ex Miss Universo

La organización Miss Universo lamentó la muerte de una de sus exparticipantes, quien falleció en un trágico accidente de tránsito en Rusia.

Animales

Investigación descubre que los gatos pueden generar demencia como los humanos

El estudio determinó que los felinos presentan un deterioro cerebral similar al de los humanos.

Redes sociales

Andrés Parra revolucionó las redes tras presentar a su nueva novia: ¿Quién es?

América de Cali

Clásico femenino desata polémica: Santa Fe jugará sin público por denuncia de racismo

Dólar

Atención al precio del dólar en Colombia hoy 14 de agosto: así inició la jornada este jueves