Perrita es encontrada muerta en un costal con sus crías: habría sido abusada sexualmente

Un abominable caso de maltrato animal se ha presentado en Santa Marta, una de las ciudades con el mayor número de casos registrados, según manifiestan proteccionistas y rescatistas de animales de diferentes fundaciones.

Aunque aún no se conocen a los responsables del delito, la ciudadanía ha solicitado prontitud a las autoridades para adelantar la investigación.

Caso de maltrato animal en Santa Marta

Santa Marta es nuevamente el escenario de un lamentable caso de maltrato animal en el que fue encontrada, sin vida, a una canina junto a sus crías agonizantes dentro de un costal que había sido amarrado con una cabuya. Según los testimonios de las personas que se encontraban en el lugar, la perrita también habría sido presuntamente abusada sexualmente al encontrarse un preservativo en el mismo saco.

La información suministrada por Plataforma Alto, portal de difusión de casos de maltrato animal en el país, aseguró que los cachorros aún se encontraban con vida. No obstante, no lograron sobrevivir.

Las ciudadanos ha repudiado el abominable hecho por lo que se encuentran adelantando los procesos para que el responsable sea judicializado.

Abuso sexual y muerte de mascotas en Colombia

Actualmente, en Colombia el abuso sexual de animales aún no ha sido considerado como un delito. El proyecto de ley 06 de 2024 busca crear la sanción penal con contundencia a aquellos que cometan este tipo de actos.

Según la ley Ángel, aquel que maltrate a un animal causándole su muerte incurrirá en pena de prisión de 32 a 56 meses, inhabilidad especial de 2 a 5 años para ejercer la profesión, oficio o comercio que tenga relación con los animales, prohibición de adquisición, tenencia, cuidado, refugio de animales y multa de 30 a 60 salarios mínimos mensuales legales vigentes.

El abuso sexual de animales se encuentra catalogado como una circunstancia de agravación punitiva en el artículo 339B de la ley Ángel. De esta manera, ante este tipo de escenarios, las penas se aumentan de la mitad a tres cuartas partes.