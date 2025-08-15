CANAL RCN
VIDEO | Cámaras grabaron avistamiento de jaguar en Cundinamarca: ¿Hay peligro?

Este animal había sido reportado en mayo por la comunidad. Gracias a las cámaras trampa, pudieron verlo.

agosto 15 de 2025
07:55 p. m.
La Corporación Autónoma Regional de Cundinamarca (CAR) dio a conocer un inquietante video en que apareció un jaguar adulto.

Este animal fue visto cerca a la cuenca baja del río Bogotá, entre Apulo y Tocaima. Desde hace más de dos meses, los ciudadanos habían reportado la presencia del felino.

¿En dónde está el jaguar?

Para corroborar la información, la entidad dispuso de un equipo técnico para inspeccionar el área. Los primeros indicios fueron rastros que concordaban con el animal.

Con esta información, se puso en marcha una estrategia para identificarlo y capturarlo. Las autoridades instalaron 10 cámaras trampa, con las que finalmente se pudo tener al jaguar en video.

La entidad sostuvo que el felino tiene un rol clave en los ecosistemas, debido a que, al ser un depredador, se encarga de regular la población de otras especies. De no hacerlo, el hábitat experimentaría un desequilibrio.

De igual forma, el jaguar hace parte del grupo de especies vulnerables por la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza (UICN). Por causa de efectos del ecosistema y la cacería ilegal, su hábitat se ha visto seriamente comprometido.

Tras el avistamiento, la CAR le dio una serie de recomendaciones a los habitantes. Primero, es importante no intentar cazarlo ni mucho menos infligirle daño. Tampoco es óptimo entrar en contacto con su ambiente.

Presencia de jaguares en Colombia

De igual forma, recordó que está disponible la línea 3165244031 para reportar el avistamiento, no solo del jaguar, sino de cualquier especie de fauna silvestre.

El Fondo Mundial para la Naturaleza (WWF) indica que el jaguar está presente en casi todo el país, siendo avistado también en el Caribe, Chocó, Cordillera de los Andes, Orinoquía y la Amazonía.

A nivel continental, los reportes apuntan que está presente en 18 de los 21 países que integran a América. Sus hábitats suelen ser bosques tropicales, bosques montañosos, sabanas tropicales y manglares.

