Colfecar propone eliminar cinco festivos y dar más vacaciones

Cinco días festivos podrían salir del calendario laboral colombiano si avanza una propuesta presentada por Colfecar. El gremio plantea convertirlos en cinco días adicionales de vacaciones para los trabajadores.

¿Por qué proponen eliminar cinco festivos en Colombia?

La iniciativa fue presentada por Sebastián Echeverry, presidente de la Junta Directiva de Colfecar, durante la instalación del Congreso del gremio, que se realiza este 1 de octubre de 2026.

La propuesta consiste en eliminar cinco días festivos y trasladar esos días al período de vacaciones de los trabajadores, de manera que no se reduzca el tiempo total de descanso.

El planteamiento está relacionado con las restricciones que afectan la circulación de vehículos de carga durante los llamados puentes festivos.

Según Echeverry, Colombia tiene 19 días festivos en 2026 y las restricciones asociadas a estas fechas pueden representar al menos 24 horas de operación perdidas por cada jornada.

¿Qué tal si aumentamos cinco días de vacaciones a nuestros trabajadores, a cambio de eliminar cinco puentes festivos?, planteó el dirigente durante su intervención.

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La intención del gremio es que esos días de descanso puedan ser disfrutados por los trabajadores durante sus vacaciones, mientras se reducen las jornadas en las que el transporte de carga enfrenta restricciones para movilizar mercancías.

¿Cinco festivos por cinco días más de vacaciones para los trabajadores?

La eliminación de los cinco festivos no es una medida aprobada ni un cambio vigente en el calendario laboral colombiano. Se trata de una propuesta presentada por Colfecar al Gobierno y hace parte de una discusión más amplia sobre la productividad y los costos del transporte de carga.

Actualmente, la legislación colombiana reconoce diferentes días de fiesta como jornadas de descanso remunerado para los trabajadores, incluidos varios festivos de carácter civil o religioso.

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Algunos de ellos se trasladan al lunes siguiente cuando no coinciden con ese día, de acuerdo con las reglas establecidas en la Ley 51 de 1983.

El debate planteado por Colfecar busca, según el gremio, reducir los tiempos improductivos del transporte de carga sin disminuir los días de descanso de los trabajadores. La discusión se suma a otras solicitudes del sector relacionadas con los tiempos logísticos, la renovación de vehículos y las condiciones económicas de las empresas transportadoras.

Por ahora, Colombia mantiene su calendario habitual de festivos y cualquier modificación tendría que surtir el correspondiente trámite legal antes de convertirse en una nueva regla laboral.