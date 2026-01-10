Procuraduría absuelve a exalcalde de El Espinal por tragedia en corralejas

La Procuraduría General de la Nación absolvió al excalde de El Espinal, Juan Carlos Tamayo Salas, por su responsabilidad disciplinaria en la emergencia ocurrida durante las corralejas de junio de 2022, que dejó al menos cuatro personas muertas y más de 300 heridas.

Exalcalde de El Espinal fue absuelto por caso de corralejas

La decisión se conoce en medio del proceso disciplinario que adelantó el Ministerio Público para establecer las responsabilidades de funcionarios del municipio por el colapso de una zona de las graderías durante una corrida de toros, ocurrido el 26 de junio de 2022.

De acuerdo con la decisión, la Procuraduría determinó que no se logró acreditar la responsabilidad disciplinaria que había sido atribuida al entonces mandatario local y, por esa razón, resolvió absolverlo del único cargo formulado en su contra.

“Absolver de responsabilidad disciplinaria al señor Juan Carlos Tamayo Salas, en calidad de alcalde del municipio de El Espinal-Tolima, elegido para el período 2020-2023, por encontrarse desvirtuado el cargo único formulado por la Procuraduría”, señala la decisión.

La tragedia ocurrió cuando una estructura de madera utilizada como gradería se desplomó mientras se desarrollaba una corrida de toros en el marco de las tradicionales fiestas del municipio.

El colapso provocó una emergencia de grandes proporciones. Según los reportes conocidos en ese momento, al menos cuatro personas perdieron la vida y más de 300 resultaron heridas.

Secretario de Hacienda sí fue declarado responsable

En la misma actuación disciplinaria, la Procuraduría declaró como responsable a Efrey Bocanegra, quien se desempeñaba como secretario de Hacienda del municipio de El Espinal.

Como consecuencia de la decisión, Bocanegra fue destituido e inhabilitado por nueve años para ejercer funciones públicas.

"DECLARAR disciplinariamente responsable al señor EFREY BOCANEGRA ORTIZ identificado con cédula de ciudadanía No. 93.122.097, en calidad de Secretario de Hacienda y Tránsito municipal de El Espinal – Tolima, para la época de los hechos enjuiciados, por la comisión de la Falta Gravísima prevista en el numeral 3 del artículo 54 de la Ley 1952 de 2019, modificada por la Ley 2094 de 2021, realizada a título de Culpa Gravísima por desatención elemental, conforme a las razones expuestas en esta providencia".

Defensa del exalcalde se pronunció

El abogado daniel Largacha defensor del exalcalde se pronunció tras el fallo: "La decisión de la Procuraduria General de la Nación es producto de una seria y completa investigación, en la cual se acogieron los elementos de la defensa frente a la ausencia de un comportamiento que pudiera reprocharse disciplinariamente el entonces Alcalde del municipio del Espinal".