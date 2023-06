En Noticias RCN Comienza 'Cómo es la vuelta' un video podcast con Andrea Jaramillo e Isa Atehortúa

A las tardes de los jueves en Noticias RCN llega ‘Cómo es la vuelta’, un espacio en el que las presentadoras y periodistas Andrea Jaramillo e Isabella Atehortúa hablarán con distintas personas en un espacio seguro.

‘Cómo es la vuelta’ está pensado para conversar sobre todo eso que asusta, divierte, duele y también lo que hace mejores a las personas. “Aquí no juzgamos, escuchamos”, es una de las premisas más importantes.

Cómo es la vuelta: un sueño hecho realidad

Isabella reveló que Cómo es la vuelta nació de un sueño en común con Andrea, la idea de tener un espacio en el que pudieran no solo escuchar a sus invitados, sino también ayudar a quienes escuchen esas experiencias de vida.

"Andre y yo entendimos, después de muchas conversaciones, que teníamos un sueño conjunto: tener uno de esos espacios para entregar herramientas de bienestar a las personas, a través de historias de grandes personajes. Y no necesariamente grandes en logros o reconocimientos; grandes de corazón, grandes en valentía".

La idea de un espacio seguro se convirtió entonces en la base de 'Cómo es la vuelta', donde más allá de sentirse rechazados o juzgados, todos sueltan sus miedos y sanan a través de la escucha y conversación entre amigos.

Para Isabella, es también la materialización de aquellas experiencias, también con podcast, con los que pudo mejorar considerablemente su día a día.

"Yo soy una fiel usuaria de podcasts, he sanado, he aprendido infinidad de conceptos que han vuelto mejor mi vida… así que, ahora, tener uno donde el micrófono pueda usarlo para que eso le pase a otras personas, me tiene como flotando, levitando. Ojalá los creadores de contenido que yo he escuchado supieran cómo han impactado mi vida y estoy segura de que eso le pasará a muchos otros con 'Cómo es la vuelta'".

¿Qué veremos en la primera temporada de 'Cómo es la vuelta'?

Sentimientos y emociones a flor de piel dominarán la primera temporada de 'Cómo es la vuelta': "Hablaremos del duelo, de la felicidad, del fracaso, del planeta Tierra, de las mujeres poderosas".

"Lloramos y reímos mucho grabando cada capítulo y esperamos transmitir eso a nuestros podcasteros".