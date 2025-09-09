CANAL RCN
Tendencias

¿Cómo saber si suplantan tu cuenta de Instagram? Aquí la explicación

Instagram detecta el robo de identidad y ofrece medidas para proteger los datos de los usuarios.

Foto Freepik

Noticias RCN

septiembre 09 de 2025
05:01 p. m.
Es un hecho que hackear redes sociales resulta mucho más sencillo de lo que muchos imaginan. Hoy en día, los estafadores han perfeccionado sus métodos, encontrando formas cada vez más efectivas para suplantar identidades en línea.

Claves para descubrir si su cuenta de Instagram fue suplantada

Instagram se ha consolidado como una de las redes sociales más populares del mundo. Millones de usuarios la utilizan para compartir su estilo de vida, fotografías y momentos personales que reflejan lo que desean expresar.

Sin embargo, esta plataforma también implica ciertos riesgos, entre ellos la suplantación de identidad. En muchos casos, delincuentes utilizan fotos, nombres o datos de otras personas para crear perfiles falsos.

Para detectar si alguien está usurpando una identidad, es importante fijarse en algunos indicios:

  1. El perfil utiliza un nombre extraño, poco común o con exceso de caracteres.
  2. Las imágenes publicadas no coinciden con la información personal que muestra la cuenta.
  3. Tiene muy poco seguidores y no son tan comunes.
¿Cómo prevenir la suplantación de identidad en Instagram?

La red social permite reportar casos de suplantación cuando el perfil se hace pasar por:

  1. Un amigo, familiar o conocido
  2. Celebridad o figura pública
  3. Empresa u organización
  4. El propio usuario

En estos casos, el usuario puede ingresar al perfil sospechoso y, desde la opción “Reportar”, seleccionar “Reportar cuenta” para alertar a la plataforma.

¿Cuáles son algunas medidas de protección para las redes sociales?

Existen algunas medidas de protección que ayudan a reforzar la seguridad en redes sociales, aquí le contamos cómo utilizarlas de la mejor manera y evitar el robo de información.

  • Usar contraseñas seguras: se recomienda crear claves que incluyan mayúsculas, minúsculas, números y caracteres especiales, evitando combinaciones obvias.
  • Evitar redes wifi públicas: conectarse a este tipo de redes puede exponer datos personales, por lo que es mejor usar conexiones privadas o seguras.
  • Navegar en sitios web confiables: comprobar que la dirección comience con “https”, ya que la “s” indica que la conexión es segura y protege la información del usuario.
