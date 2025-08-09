CANAL RCN
Tendencias

Esta es la nueva función de WhatsApp que permitirá enviar fotos con movimiento

WhatsApp prepara una nueva función que traerá importantes beneficios para todos sus usuarios.

WhatsApp
Foto AFP

Noticias RCN

septiembre 08 de 2025
04:36 p. m.
Unirse al canal de Whatsapp de Noticias RCN

Una nueva herramienta en WhatsApp permitirá la función de enviar y compartir 'Lives Photos', lo que facilitará la experiencia del usuario.

El sistema de alta tecnología que adquirió Barranquilla para combatir la extorsión
RELACIONADO

El sistema de alta tecnología que adquirió Barranquilla para combatir la extorsión

¿De qué se trata la nueva herramienta de WhatsApp?

En agosto se conoció que la aplicación de Meta está probando una nueva función para compartir fotos en movimientos, concretamente en la actualización 2.25.22.29 de la versión beta.

En estos momentos WhatsApp está trabajando para introducir el formato de 'Live photos' en iOS y algunos usuarios ya están probando esta nueva opción.

Se dice que cuando los usuarios tengan la nueva función, el destinatario podrá ver la imagen de forma original y aparecerá el icono de 'Live Photo' para señalar que la imagen contiene movimiento.

Makerspaces: la apuesta para acercar a más niñas a la ciencia y la tecnología
RELACIONADO

Makerspaces: la apuesta para acercar a más niñas a la ciencia y la tecnología

¿Cuáles son las nuevas funciones que desaparecerán en WhatsApp?

Por el momento, el movimiento y el audio se conservan y se seguirá manteniendo el formato en la aplicación de Fotos de iOS.

No hay ninguna opción que desaparecerá, pero el usuario tiene la ventaja de eliminar la foto en movimiento.

Carreras técnicas y tecnológicas gratis: Sena abre convocatoria para 71.000 cupos hasta el 19 de agosto
RELACIONADO

Carreras técnicas y tecnológicas gratis: Sena abre convocatoria para 71.000 cupos hasta el 19 de agosto

¿Para quién estará disponible la nueva actualización de WhatsApp?

Esta nueva función estará disponible para todos los usuarios de Android y se irá implementando para el resto de usuarios en las próximas semanas.

Para la opción de App Store, se desconoce el momento exacto en que se va a implementar. Se dice que a medida que WhatsApp perfeccione esta función se irá implementando para el resto de usuarios en las próximas semanas.

Unirse al canal de Whatsapp de Noticias RCN Google News Síguenos en Google News

Te puede interesar

Yina Calderón

Yina Calderón emitió polémico mensaje sobre Isabella Ladera tras el video filtrado

Artistas

Isabella Ladera rompió el silencio tras video íntimo filtrado junto a Beéle: publicó un comunicado oficial

Artistas

Esta fue la primera aparición de Beéle en redes sociales tras el polémico video filtrado

Otras Noticias

Abuso sexual

Cayó red de esclavitud sexual: medio centenar de mujeres enviadas desde Colombia a Europa fueron rescatadas

La organización estaba compuesta por delincuentes de varios países.

Selección Colombia

¿Colombia le hará el daño a Venezuela? Esto predice la IA para este martes

La inteligencia artificial predijo su resultado para el encuentro de este martes entre Venezuela y Colombia.

Cuidado personal

Cómo bajar el colesterol a través de la dieta y el ejercicio, según la ciencia

Resultados lotería

Super Astro Sol: número y signo ganador hoy 8 de septiembre de 2025

Artistas

Conmoción: murió reconocido periodista y referente musical