Esta es la nueva función de WhatsApp que permitirá enviar fotos con movimiento

Una nueva herramienta en WhatsApp permitirá la función de enviar y compartir 'Lives Photos', lo que facilitará la experiencia del usuario.

RELACIONADO El sistema de alta tecnología que adquirió Barranquilla para combatir la extorsión

¿De qué se trata la nueva herramienta de WhatsApp?

En agosto se conoció que la aplicación de Meta está probando una nueva función para compartir fotos en movimientos, concretamente en la actualización 2.25.22.29 de la versión beta.

En estos momentos WhatsApp está trabajando para introducir el formato de 'Live photos' en iOS y algunos usuarios ya están probando esta nueva opción.

Se dice que cuando los usuarios tengan la nueva función, el destinatario podrá ver la imagen de forma original y aparecerá el icono de 'Live Photo' para señalar que la imagen contiene movimiento.

¿Cuáles son las nuevas funciones que desaparecerán en WhatsApp?

Por el momento, el movimiento y el audio se conservan y se seguirá manteniendo el formato en la aplicación de Fotos de iOS.

No hay ninguna opción que desaparecerá, pero el usuario tiene la ventaja de eliminar la foto en movimiento.

¿Para quién estará disponible la nueva actualización de WhatsApp?

Esta nueva función estará disponible para todos los usuarios de Android y se irá implementando para el resto de usuarios en las próximas semanas.

Para la opción de App Store, se desconoce el momento exacto en que se va a implementar. Se dice que a medida que WhatsApp perfeccione esta función se irá implementando para el resto de usuarios en las próximas semanas.