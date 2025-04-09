Esto es lo que se podría ver después de fallecer, según explica la ciencia

La muerte es considerada como uno de los temas más polémicos y discutidos a lo largo de la existencia de la humanidad. Más allá de concepciones religiosas, el humano ha intentado darle una explicación lógica a lo que ocurre con las personas una vez sus signos vitales dejan de existir.

Ante un paradigma casi que incierto, la comunidad científica reveló un estudio, realizado en el 2023, con el que pudieron explicar lo que probablemente ve una persona segundos previos y posteriores a que el corazón deja de latir.

¿Qué se ve después de la muerte?

Según una investigación, publicada en el portal Frontiers en 2023, se logró descubrir que el cerebro de las personas podría permanecer activo mientras se produce la muerte y segundos después de que ocurra el hecho.

El cerebro podría tener la capacidad de responder a un final “programado” mientras las personas atraviesan por la transición al pasar de la vida a la muerte.

El hallazgo se logró después de que una paciente de más de ochenta años desarrollara epilepsia mientras se sometía a un electroencefalografía para detectar convulsiones que posteriormente pudieran ser tratadas. No obstante, la paciente falleció por lo que su actividad cerebral quedó registrada durante su muerte.

Según el doctor Ajmmal Zemar, neurocirujano e investigador, se lograron observar diferencias neurológicas segundos antes de que la mujer muriera.

Vimos cambios en una banda específica de oscilaciones neuronales, las llamadas oscilaciones gamma, pero también en otras como las oscilaciones delta, theta, alfa y beta, comentó el doctor.

Dichas oscilaciones están relacionadas con los sueños, los recuerdos y el procesamiento de información que el cerebro ha almacenado durante la vida de una persona, más conocido como “flashbacks”.

El cerebro podría estar reproduciendo un último recuerdo de eventos importantes de la vida justo antes de morir, similar a los que se reportan en experiencias cercanas a la muerte , explicó el Dr. Zemmar.

Visiones previas al deceso

Así mismo, el especialista hizo énfasis en que los pacientes que se encuentran en graves estados de salud siguen generando reproducciones cerebrales, pese a que tengan los ojos cerrados y parezcan estar en un sueño profundo.

Según Julie McFadden, enfermera de cuidados paliativos, las visiones suelen ser un signo común en las personas que están próximas a morir, incluso semanas antes en las que todavía pueden sostener una conversación con sus familiares.