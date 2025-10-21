OpenAI creó un navegador llamado ‘Atlas’ que competirá con Google: ¿cómo funcionará?

Sam Altman, director general de OpenAI, reveló durante una transmisión en vivo el lanzamiento de Atlas, un navegador web que combina el poder de ChatGPT con funciones avanzadas de automatización.

Con esta herramienta, la compañía pretende posicionarse frente a los navegadores más utilizados del mundo.

OpenAI, la compañía creadora del popular ChatGPT, presentó su más reciente innovación: “Atlas”, un navegador de búsqueda impulsado por inteligencia artificial que busca competir directamente con Google Chrome.

Este nuevo desarrollo fue descrito por el propio Sam Altman como “un navegador web construido en torno a ChatGPT”, y representa uno de los movimientos más ambiciosos de la empresa desde el lanzamiento de su modelo conversacional en 2022.

El objetivo de Atlas es integrar por completo la inteligencia artificial dentro de la experiencia de navegación.

A diferencia de los navegadores tradicionales, el sistema permite que ChatGPT analice, resuma y contextualice el contenido de cualquier página web sin necesidad de que el usuario copie, pegue o cambie de pestaña.

El navegador también puede asumir el control de acciones concretas, como reservar vuelos, llenar formularios, editar documentos o realizar compras en línea, todo bajo la supervisión del usuario.

Esta función se apoya en el llamado modo “agente”, una modalidad en la que el asistente actúa de forma autónoma, navegando y ejecutando tareas por sí mismo.

¿Cómo será el navegador ‘Atlas’ que competirá con Google?

Durante la presentación, Altman explicó que este modo convierte al chatbot en un verdadero explorador virtual:

Tiene toda tu información y está navegando por la web. Puedes consultarlo o no, pero está usando internet por ti.

Inicialmente, Atlas estará disponible de forma gratuita para los usuarios de macOS, el sistema operativo de Apple.

Sin embargo, el modo “agente” solo podrá ser utilizado por los suscriptores de las versiones ChatGPT Plus y Pro.

Altman también confirmó que OpenAI planea expandir el navegador a Windows y dispositivos móviles, aunque aún no existe una fecha confirmada para ese lanzamiento.

A pesar de que algunas funciones de Atlas se asemejan a las de navegadores como Google Chrome o Microsoft Edge, la diferencia clave radica en la integración total de ChatGPT como motor de funcionamiento.

Es decir, el asistente no solo responde preguntas o genera texto, sino que interpreta, ejecuta y automatiza procesos completos dentro de la web, ofreciendo una experiencia más fluida y personalizada.