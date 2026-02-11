Reconocido deportista reveló en vivo que fue infiel: VIDEO

El pasado 10 de febrero, Sturla Holm Lægreid, el destacado deportista noruego, participó en los Juegos Olímpicos de Invierno Milán-Cortina 2026 y compitió en la prueba individual de biatlón.

Sturla tuvo una gran performance y conquistó la medalla de bronce. Mientras tanto, el oro fue para Johan-Olav Botn y la plata para Éric Perrot.

En medio de esa coyuntura, Sturla Holm Lægreid habló con un medio televisivo y, de manera sorpresiva, dejó a un lado su logro y reveló que fue infiel hace tres meses.

¿Qué fue exactamente lo que dijo el deportista noruego? Descubra los detalles aquí en Noticias RCN.

Así fue como Sturla Holm Lægreid, el reconocido deportista olímpico de Noruega, reveló en vivo su infidelidad

En una entrevista, Sturla Holm Lægreid quiso dedicarle la medalla a su expareja e hizo hincapié en lo arrepentido que se encuentra por su infidelidad.

"Quiero compartir esta medalla con alguien que quizá no me haya visto hoy. Hace medio año conocí al amor de mi vida, a la mejor persona, la más hermosa del mundo, pero hace tres meses cometí mi mayor error y la engañé", relató.

"Se lo dije hace una semana y han sido los peores días de mi vida. Probablemente muchos ahora me miran con otros ojos, pero yo solo tengo los míos para ella", agregó.

Estas han sido las reacciones de los internautas tras la confesión de Sturla Holm Lægreid

Luego de lo que Sturla Holm Lægreid dijo en vivo, algunos internautas le han deseado que pueda reconciliarse con su expareja, mientras que otros han indicado que debe asumir sus consecuencias.

"Amo a las mujeres con determinación, le aplaudo que se haya ido", "toda acción tiene una consecuencia", "si la hubiera amado no la habría engañado", "ni modo", "yo lo perdonaría" y "todos merecemos una nueva oportunidad", han sido algunas de las reacciones.