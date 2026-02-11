Se conoce video INÉDITO en el que Yeison Jiménez confesó por qué no había cambiado el avión

Yeison Jiménez, el importante cantante de música popular, partió de este plano terrenal hace un mes y un día.

El artista falleció en Boyacá tras un accidente aéreo que se presentó en la vereda Romita, el sector que se encuentra entre Paipa y Boyacá.

Su avioneta despegó con él, con su piloto y con cuatro integrantes de su equipo de trabajo en el Aeropuerto Juan José Rondón, pero, aproximadamente tres minutos después, se precipitó, cayó en picada y se explotó dos veces.

Sin embargo, aún no se ha revelado la causa oficial por la que la aeronave tuvo fallas y perdió altura de manera inesperada.

Unos días después de la tragedia aérea, Pipe Bueno, que fue colega y amigo de Yeison Jiménez, indicó que el 'niño de Manzanares' tenía pensado cambiar su avión.

No obstante, en una entrevista que se encontró con Laura Acuña, el 'aventurero' reveló por qué aún no había realizado el cambio.

Este es el video en el que Yeison Jiménez contó por qué no cambió su avión

Yeison Jiménez, en un diálogo con Laura Acuña, confesó su gusto y su pasión por sus aviones.

Además, le expresó que quería realizar una nueva compra, pero que, sinceramente, aún no tenía el dinero completo.

"Quiero comprar otro y subir el nivel, pero no tengo la plata, te lo confieso. De hecho, esta mañana me desperté temprano y volví a buscar los aviones para ver qué ha salido a la venta", relató Yeison Jiménez.

"El avión es mío, ya llevo dos años con él y tengo mi piloto. Es mediano, para ocho personas, y me lo compré porque viajo a todo lado y me da vida. Dios me ha regalado muchas cositas, pero lo único que yo me disfruto después de tantos años andando en la calle, madrugando, trasnochando, comiendo a deshoras, enfermo y sin ver a mi familia, es el avión porque en él trabajo y voy y canto", agregó.

Este fue el mensaje de la hija de Yeison Jiménez tras un mes de su muerte

En la tarde del 10 de febrero, Camila Jiménez, la hija mayor de Yeison Jiménez, le dedicó un emotivo mensaje en Instagram.

Ella compartió una foto de un momento en el que se abrazó con su papá en un concierto y escribió lo siguiente: