El secreto de la esposa de Cristiano Ronaldo que saldría a la luz por “mala persona”

En los últimos meses Georgina Rodríguez, la esposa del futbolista protugués Cristiano Ronaldo ha estado en la movida mediática. Luego del estreno de su serie en Netflix, la modelo y madre de los cinco hijos de CR7 se popularizó de una forma impresionante. Los ojos de la prensa están puestos en cada uno de los pasos de la modelo y empresaria que ha crecido como la espuma mostrando en redes sociales detalles de su vida como el complemento de uno de los deportistas más importantes de los últimos tiempos.

El contenido que comparte Georgina a través de sus redes sociales es en ocasiones sensible y cautivador. Hace unas semanas, en una entrevista, reveló cómo conoció a Cristiano y las condiciones sociales y económicas en las que se encontraba cuando tuvieron sus primeras citas. “Llegaba al trabajo en bus y volvía a casa en un Bugatti”, haciendo referencia al choque de estratos a los que se sometió cuando comenzó a salir con CR7.

Lo que por ahora ha dejado ver la modelo de su personalidad fue entredicho por su hermana Patricia Rodríguez.

Hace unas semanas, Patricia se hizo tendencia en redes sociales luego de ofrecer una entrevista para el programa Socialité de Telecinco en el que aseguró que la modelo se negó a ayudarla económicamente.

“A veces tengo para comer, otras no; a veces tengo para pagar el alquiler, otras no. Le mandé el teléfono del colegio de mis niños, sus sobrinos, para que nos echase una mano con los libros o lo que necesitara, pero ella nunca pagó”.

Aunque si bien es cierto Georgina no está obligada a entregar una manutención a sus sobrinos, Patricia la acusa de no querer ayudar a su propia familia.

“De la familia me he enterado por ellos que ella se ríe de mí o se alegra por mi situación. Se avergüenza de mí. Es una mala persona”.

Ante esta incómoda situación, Patricia fue tajante al indicar que estaría tratando de evitar hablar de más, de algo de lo que Georgina no quisiera que sus seguidores y los de su esposo se enteraran.

En tono amenazante la cuñada de Cristiano Ronaldo dijo frente a las cámaras:

No me gustaría tener un enfrentamiento y hablar lo que no tenemos que hablar. No me gustaría que la gente supiera la verdad.