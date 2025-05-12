Christian Nodal demanda a Cazzu por la manutención de su hija: esto se sabe

El cantante mexicano habría interpuesto un proceso legal en contra de la artista argentina Cazzu.

¿Qué se sabe de la demanda de Christian Nodal contra Cazzu?

Según medios internacionales, el conflicto legal estaría relacionado con la manutención de su hija en común, Inti.

Nodal habría señalado a la cantante de una conducta presuntamente irregular ante la ley. Este 4 de diciembre, el programa Ventaneando aseguró que el sonorense presentó una querella civil en un juzgado familiar de Jalisco, México.

Lo que se conoce sobre el presunto fraude

De acuerdo con la información divulgada, Nodal aseguró haber entregado más de 12 millones de pesos mexicanos, equivalentes a más de 2.400 millones de pesos colombianos, a la madre de su hija durante un periodo de 13 meses.

Sin embargo, en agosto, Cazzu manifestó públicamente que la pensión que Nodal aportaba para la pequeña Inti, quien ya cumplió dos años, no era adecuada.

Por el contrario, Nodal estaría en su causa judicial desmintiendo a Julieta, nombre real de la compositora, acerca de que él se habría negado a firmar el permiso para que Inti pueda salir de Argentina.

Asimismo,él argumenta que ella “ha condicionado este consentimiento exigiéndole que incremente los depósitos para la manutención de la niña".

Tras estas declaraciones, el cantante emitió un comunicado en el que afirmó haber cumplido con aportes millonarios para el bienestar de su hija.