¿Habrá reconciliación entre Shakira y Gerard Piqué? esto dijo la artista

La reconocida cantante barranquillera volvió a causar furor en redes sociales, esta vez por unas declaraciones que dio sobre su expareja, Gerard Piqué.

¿Qué dijo Shakira sobre Gerard Piqué?

Recordemos que la pareja anunció su separación el 4 de julio de 2022, en medio de rumores de una presunta infidelidad por parte del futbolista.

Desde entonces, ambos han seguido caminos distintos y han sido protagonistas de múltiples comentarios en redes. Shakira, por su parte, ha impulsado con éxito su gira “Las mujeres no lloran World Tour”, la cual ha dejado grandes ganancias.

Piqué, por otro lado, mantiene una relación estable con Clara Chía, vínculo que se ha consolidado con el paso del tiempo.

¿Habrá reconciliación entre Shakira y Gerard Piqué?

La artista volvió a ser tendencia tras conceder una entrevista al programa argentino Por el mundo, donde habló sobre la crianza de sus hijos, Milan y Sasha.

Durante la conversación, Shakira mencionó que sus hijos son muy disciplinados, afirmando:

“Son muy disciplinados, eso es algo que les he enseñado mucho”.

El presentador intervino para recordarle que esa disciplina también era fruto de su esfuerzo como madre. Sin embargo, Shakira defendió el papel de Piqué, reconociendo sus cualidades profesionales y personales:

“Bueno, también del padre. Hay que decir que él es muy disciplinado, porque no se puede triunfar de otra manera en cualquier oficio. Yo creo que la disciplina es básica”.

Por el momento, la artista no ha revelado detalles sobre una posible nueva relación, ya que se encuentra concentrada en sus proyectos musicales y en su relación con sus hijos.