La música popular se toma el sur de Bogotá: artistas, lugar y precio de las entradas

Los seguidores de la música popular tendrán una nueva cita en Bogotá con el concierto Los Reyes del Sur 2.0, un espectáculo que reunirá a cuatro artistas del género en el Centro Comercial Paseo Villa del Río. La presentación está programada para el sábado 21 de noviembre de 2026 y tendrá lugar en la terraza cubierta del cuarto piso del establecimiento comercial.

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La nómina artística estará integrada por Luisito Muñoz, Chakal del Sur, Juan Carlos Zarabanda y Jimmy Gutiérrez, quienes compartirán escenario durante una jornada dedicada a la música popular.

De acuerdo con la información promocional del espectáculo, la apertura de puertas está prevista para las 7:00 p. m., mientras que la finalización se anuncia para las 3:00 a. m. El ingreso será exclusivo para mayores de 18 años, por lo que no se permitirá la entrada de menores de edad.

¿Cuánto cuestan las boletas para Los Reyes del Sur 2.0 en Bogotá?

La organización anunció diferentes alternativas de boletería para el concierto en Villa del Río. La localidad Diamante individual tiene un precio de lanzamiento de $80.000 e incluye silla y mesa. La ubicación se asignará por orden de llegada y estará detrás de las mesas reservadas.

Otra alternativa es la mesa Diamante con ubicación reservada, cuyo valor es de $125.000 por persona. Esta modalidad corresponde a mesas para cuatro asistentes, por lo que el costo total de una mesa completa es de $500.000.

El evento también contará con tres categorías de palcos, cada una con capacidad máxima para 10 personas. El palco Alfombra Roja tiene un precio de $3.000.000, el Oro cuesta $2.500.000 y el Plata tiene un valor de $2.000.000. Según la información suministrada por los organizadores, estos espacios pueden separarse con un anticipo del 30 %.

Los precios de lanzamiento incluyen Ticket Service y, de acuerdo con el mensaje comercial de boletería, estarán disponibles hasta el 10 de noviembre. También se anunció la posibilidad de consultar por cupos individuales en las diferentes localidades de palcos. Los interesados deben verificar la disponibilidad y las condiciones de compra directamente con los responsables de la venta.