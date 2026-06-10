Feid estaría preparando un tour de arenas con motivo del lanzamiento de sus últimos álbumes musicales: esto se sabe

Salomón Villada, mundialmente conocido como Feid, es uno de los artistas más escuchados durante los últimos días gracias al lanzamiento de su más reciente álbum, 'El Club de las 19 Flores' en el que tiene colaboraciones con artistas nacionales e internacionales como Pirlo o Yandel.

El pasado 25 de septiembre, en Medellín, se realizó el concierto de lanzamiento del álbum en el que el artista paisa interpretó no solo sus más recientes canciones, sino algunas de las que lo lanzaron a la fama, además de invitar a varios artistas urbanos, siguiendo la tendencia de muchos de sus conciertos en Colombia y fuera del país.

Feid estaría preparando un nuevo tour para presentar sus más recientes lanzamientos musicales

Además de su más reciente lanzamiento en el mes de septiembre, Feid ha estrenado 2 álbumes en el 2026 y la cuenta especializada en eventos en el país, 'Conciertos Colombia', ha anunciado en la red social X que el artista se encuentra en negociaciones para realizar un nuevo tour para interpretar las canciones lanzadas en el presente año y posiblemente incluya arenas o coliseos.

El último gran tour que el 'Ferxxo' ha brindado a sus seguidores ha tenido lugar en Colombia, España y Estados Unidos a lo largo del 2026 como parte de su proyecto 'El Green Print' en locaciones específicas de cada ciudad, pero no ha incluido grandes coliseos o estadios, que es lo que sus fanáticos han estado esperando desde el 2024, cuando realizó su gira mundial 'Ferxxocalipsis'.

Canción #1 en el top 50 de Colombia en Spotify

La canción 'Paradixe', de su más reciente álbum, junto a Pirlo y El Americano 4KT, se ubica actualmente en la primera posición de las 50 canciones más escuchadas en Colombia en la plataforma Spotify y, dentro del top 10, también se encuentra la canción '50 mil piex' junto al rapero Granuja.