Los altos costos de electricidad están llevando a las empresas colombianas a buscar alternativas para disminuir su dependencia de la red convencional.

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Una de ellas es la generación solar combinada con baterías, una solución que, de acuerdo con Caban Energy, podría cubrir entre el 60% y el 70% de la demanda energética de una operación, siempre que la infraestructura tenga la capacidad adecuada.

Sin embargo, hay una diferencia importante: ese porcentaje corresponde a la energía que podría suministrar el sistema solar, no necesariamente a una reducción equivalente en el valor total de la factura.

El ahorro dependerá de las características y necesidades de cada empresa, según el planteamiento de la compañía.

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Esto es lo que consume de energía eléctrica una empresa en Colombia

El impacto económico del consumo eléctrico es considerable. De acuerdo con cifras de la Encuesta Anual Manufacturera del DANE citadas en el documento, un establecimiento industrial consume en promedio cerca de 220.000 kilovatios hora al mes.

Con los precios reportados por XM en agosto de 2026, ese volumen representa aproximadamente $72 millones mensuales, sin contar otros cargos de la factura.

A los costos se suma el impacto ambiental. Una operación que genere esa cantidad de electricidad mediante plantas diésel podría requerir unos 66.000 litros de combustible al mes y producir cerca de 177 toneladas de dióxido de carbono.

¿Cuál es la alternativa de sostenibilidad que aplicarán las empresas?

Una de las opciones planteadas por Caban Energy son los sistemas Off-Grid, diseñados para abastecer una operación sin depender de la red eléctrica.

Estos integran paneles solares y baterías que almacenan la energía producida durante las horas de mayor radiación para utilizarla cuando disminuye la generación o durante la noche.

La capacidad de estos sistemas debe ajustarse a los patrones de consumo y a las condiciones de infraestructura de cada empresa. También existen soluciones On-Grid, almacenamiento energético y herramientas de monitoreo apoyadas en inteligencia artificial, dentro de la apuesta de la compañía por diversificar las fuentes de suministro.

Para facilitar el acceso a estas tecnologías sin asumir una inversión inicial, Caban Energy ofrece los modelos Energy as a Service (EaaS) y Battery as a Service (BaaS).

El primero integra generación y almacenamiento mediante una tarifa mensual predecible, mientras que el segundo permite acceder a baterías como servicio.

El fenómeno de El Niño aumenta el interés por otras fuentes de energía

La diversificación energética también cobra relevancia ante las condiciones climáticas. El IDEAM advirtió el pasado 8 de octubre que el fenómeno de El Niño podría extenderse hasta finales del primer semestre de 2027. Este escenario plantea desafíos para Colombia, cuya generación eléctrica depende en buena medida de los recursos hídricos.

Para Alexandra Rasch, CEO de Caban Energy, el país necesita impulsar nuevas formas de producir y administrar la energía, con el propósito de garantizar la continuidad del suministro y preparar a las empresas para futuras necesidades.

Así, la generación solar y el almacenamiento en baterías aparecen como alternativas para reducir la dependencia de la red convencional, controlar los costos energéticos y disminuir las emisiones.

La posibilidad de cubrir hasta el 70% de la demanda representa una oportunidad, aunque no significa que todas las compañías puedan reducir automáticamente en esa misma proporción el valor de sus facturas.